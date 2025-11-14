Las 40 mejores letras de canciones en inglés de todos los tiempos, desde Oasis hasta Kendrick Lamar

Un pareado devastador es el arma secreta de toda estrella del pop. Ya sea Morrissey refunfuñando por tener que irse a la cama con nada más que una antología de Sylvia Plath en busca de calidez o Kate Bush canturreando dulces letras que iluminan y elevan una canción. Las palabras aportan claridad y drama, abriendo un pasaje secreto a la vida interna de un artista.

O ese es al menos el caso cuando trascienden el simple chicle y se esfuerzan por alcanzar la grandeza. Últimamente se ha reconocido el poder de las palabras de un músico en lugares sorprendentes. Bob Dylan, quien una vez escribió "Muévete, muévete, muévete como una reina gitana / Mueve, muévete, muévete todo vestido de verde", recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016, mientras que el rapero Kendrick Lamar ganó un premio Pulitzer 2018 por su supremacía Álbum maldito alfabetizado.

Aquí, entonces, hay una lista completamente acientífica pero completamente de la lista de las mejores letras de la historia. Corren de lo inteligente a lo exagerado, de lo arenoso a lo chillón. Lo que todos tienen en común es la capacidad de hacer que te detengas en seco y te sientas como si tu mundo se hubiera volcado brevemente.

Nirvana - ‘All Apologies’

"Desearía ser como tú / Divertirme fácilmente / Encontrar mi nido de sal / Todo es culpa mía".

Como headbangers con corazones de poetas sangrantes, Nirvana era singular. Sin embargo, sus canciones más lentas se han oscurecido injustamente con el paso de las décadas. ¿Kurt Cobain ha articulado de manera más conmovedora su angustia y su enojo que en la mejor canción de su álbum de canciones de cisne, In Utero de 1993?

"Todas las disculpas" - un mea culpa aullado desde el precipicio - estaba dirigida a su esposa, Courtney Love, y su hija pequeña, Frances Bean. Seis meses después, Cobain se quitaría la vida. Ninguna otra composición articula de manera más conmovedora la desesperación que estaba destinada a devorarlo por completo y el pecho desbordante de amor que sentía por su familia. Sus circunstancias son trágicas, pero su mensaje, que el amor perdura después de que nos hemos ido, es edificante.

Nine Inch Nails - ‘Hurt’

"Y podrías tenerlo todo / Mi imperio de suciedad / Te defraudaré / Te haré daño".

El diagnóstico lacerante de Trent Reznor sobre su adicción a la autodestrucción (nunca ha confirmado si la canción se refiere o no al uso de heroína) tendría un renacimiento poco probable a través de la versión de 2002 de Johnny Cash. Pero todo ese dolor, tórrido lirismo y terrible belleza ya está presente y es correcto en el original de Reznor.

Joy Division - ‘Love Will Tear Us Apart’

"¿Por qué el dormitorio está tan frío volteado de tu lado? / ¿Mi sincronización es tan imperfecta, nuestro respeto se ha agotado?"

Disfrutando de su estatus semioficial como himno de la discoteca estudiantil, el mayor éxito de Joy Division posiblemente ha sufrido un exceso de familiaridad. Sin embargo, se acercó con oídos frescos a la humanidad dolorida de las palabras de Ian Curtis que brillan oscuramente. Su matrimonio se estaba desmoronando cuando escribió la letra y se quitaría la vida poco después. Pero lejos de ser un despacho macabro desde el borde, “Love Will Tear Us Apart” se despliega como un soneto de guitarra tintineante, triste y abrasador.

Arcade Fire - ‘Sprawl II Mountains Beyond Mountains’

"Me escucharon cantar y me dijeron que parara / dejara estas cosas pretenciosas y simplemente marque el reloj".

Localizar la parte de ensueño del hastío suburbano fue quizás el mayor logro de Arcade Fire y su mejor álbum, The Suburbs . Muchos artistas han tratado de hablar de la asfixiante conformidad de la vida en medio de los cuidados jardines y el purgatorio de dos autos en el camino de la vida en los palos.

Pero Arcade Fire expresó las frustraciones y la sensación de algo mejor en el horizonte que resultará familiar al instante para cualquiera que haya crecido lejos de las luces brillantes. Régine Chassagne, que canta como Bjork si Bjork llena las estanterías de un supermercado mientras estudia para obtener su título por la noche, tiene hermosos sintetizadores de Sprawl II.

Beyoncé - ‘Formation’

open image in gallery Beyonce performs during the Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show in 2016

"Me gusta mi cabello de bebé, con cabello de bebé y afros / Me gusta mi nariz de negro con fosas nasales de Jackson Five / Gané todo este dinero pero nunca me sacan el país / Tengo una salsa picante en mi bolso, botín".

Beyoncé había hecho declaraciones políticamente cargadas antes de esto, pero ‘Formation’ se sintió como la más explícita. La letra recupera el poder de su identidad como mujer negra del sur profundo y la hace alardear de su riqueza y negarse a olvidar sus raíces.

En una sociedad que todavía juzga a las mujeres por jactarse de su éxito, Beyoncé se adueña de él y hace valer su poder, incluso sobre los hombres. "Puede que seas un Bill Gates negro en ciernes", reflexiona, pero luego decide, en realidad: "Podría ser un Bill Gates negro en ciernes".

Laura Marling - ‘Ghosts’

"Amante, por favor no / Caigas de rodillas / No es como si yo creara / Amor eterno".

La folk encantada Marling tenía 16 años cuando escribió su balada explosiva: una adivinación de la angustia adolescente con una veta de madurez pedernal que golpea al oyente en el estómago. Es una de las canciones anti-amor más estridentes de la historia reciente, y un recordatorio de que, a pesar de Mumford and Sons, la escena nu-folk de mediados de la década de 2000 no era tan infernal como la posteridad del fandango.

LCD Soundsystem - ‘Losing My Edge’

open image in gallery LCD Soundsystem

"Estoy perdiendo mi ventaja / Con todos los niños de Tokio y Berlín / Estoy perdiendo mi ventaja con los habitantes de la escuela de arte de Brooklyn con chaquetas pequeñas y nostalgia prestada por los años ochenta que no se recuerdan".

Una de las mejores canciones jamás escritas sobre el envejecimiento y la obligación de hacer las paces con la persona en la que te estás convirtiendo. Mucho antes de que el concepto de "hipster" se generalizara, James Murphy, de 30 y tantos años, se lamentaba de que los chicos geniales, con sus barbas y sus gorros de camionero, le pisaran los talones.

Saliendo de sus experiencias como DJ demasiado cool para la escuela en Nueva York, la canción funciona perfectamente bien como una sátira de las tendencias al estilo de Nathan Barley. Pero, mientras Murphy se deshace desesperadamente de todas sus influencias de vanguardia, es la costura del dolor genuino que atraviesa la letra lo que le da su universalidad.

Leonard Cohen - ‘So Long, Marianne’

“Bueno, sabes que me encanta vivir contigo / pero me haces olvidar tanto / me olvido de rezar por los ángeles / y luego los ángeles se olvidan de rezar por nosotros”.

Podrías llenar un libro completo con inolvidables letras de Cohen, pareados que te cortan por la mitad como una espada de samurái para que ni siquiera te des cuenta de lo que sucedió hasta que de repente te deslices en pedazos.

Y aunque la sabiduría convencional le dirá que “Aleluya” es la verdadera obra maestra, los aficionados siempre tendrán un lugar especial en sus corazones para el Cohen temprano, cuando todavía estaba al menos familiarizado de manera pasajera con la ingenuidad juvenil y podía cantar sobre el dolor sin sonar como un filósofo antiguo en una cueva. Todo eso, la poesía, el aplomo, el sollozo reprimido, encaja perfectamente aquí, en este lamento eterno de su primer disco.

“So Long, Marianne” estaba dedicada a su amante, Marianne Jensen, a quien conoció en la isla griega de Hydra en 1960. Como atestigua la letra, finalmente pasaron como barcos en una larga y triste noche.

Murió tres meses antes que Cohen, en julio de 2016. Poco antes, él le escribió su despedida final, una coda de la balada que había llegado a definirla en el resto del mundo. “Debes saber que estoy tan cerca de ti que si extiendes tu mano, creo que puedes alcanzar la mía ... Adiós, viejo amigo. Amor sin fin, nos vemos en el futuro ".

The Libertines - ‘Can't Stand Me Now’

"Un final apropiado para el comienzo / Tú retuerces y destrozas nuestro amor".

El gran bromance pop de nuestro tiempo se derrumbó poco después de que Carl Barât y Pete Doherty se abrazaron unos a otros y lanzaron esta increíble canción de amor platónica. ¿Alguna vez un canto fúnebre de ruptura ha dolido tan amargamente como cuando el dúo de The Libertines contó las formas en que cada uno había traicionado al otro?

Poco después, el creciente hábito químico de Doherty lo expulsaría del grupo y se convertiría en la mascota nacional de los excesos de drogadictos, una especie de Danny Dyer con huellas en el brazo. Pero él y Barât, y el resto de nosotros, siempre tendríamos "Can't Stand Me Now", una larga lista de traiciones insignificantes que te dejará en el pecho.

Kate Bush - ‘Cloudbusting’

open image in gallery Kate Bush in 1978

"Eres como mi yo-yo / Que brillaba en la oscuridad / Qué lo hizo especial / Lo hizo peligroso / Así que lo entierro / Y olvido"

Pocos artistas utilizan el surrealismo con tanto éxito como Kate Bush, o se inspiran en lugares tan inusuales. Entonces tienes “Cloudbusting”, sobre la relación entre el psicoanalista Wilhelm Reich y su hijo, Peter, en este último Bush habita con una ternura desarmante. La forma en que se compara al padre de Peter con un recuerdo tan vívido de la infancia es un testimonio perfecto e inquietante de las formas en que nos afecta la pérdida como adultos.

Nick Cave - ‘Into My Arms’

“No creo en un Dios intervencionista / Pero sé, cariño, que tú sí / Pero si lo hiciera me arrodillaría y le pediría / No intervenga cuando se te presente”.

Una canción de amor pegajosa del propio hombre predicador de fuego y azufre del pop parecía una contradicción en términos. Pero aunque Cave había usado su corazón en su manga anteriormente (la "Canción del Barco", etc.) fue en lo más destacado de Boatman's Call que finalmente se sintió capaz de pararse sin adornos ante el mundo.

Es cierto que las letras brotan y arrullan y, escritas, se parecen a algo que Robbie Williams podría canturrear en su camino de regreso del salón de tatuajes ("Y no creo en la existencia de los ángeles / Pero mirándote me pregunto si eso es cierto" ).

Sin embargo, Cave los entrega con una ferocidad directa desde el púlpito mientras expresa sus sentimientos por una pareja (las opiniones están divididas si se dirige a la madre de su hijo mayor, Luke, Viviane Carneiro, oa PJ Harvey). , con quien estuvo brevemente involucrado). Está brotando bien, pero como lava de un volcán, a punto de quemar todo antes.

The Sisters of Mercy - ‘This Corrosion’

open image in gallery

"En días como este / En tiempos como estos / Siento un animal en el fondo / Heel to cacer sobre las rodillas dobladas".

Andrew Eldritch es el gran letrista olvidado de su generación. “ Dominio / Madre Rusia” fue una rumia sobre el apocalipsis y también una crítica de los esfuerzos por comprometerse de manera significativa con la Unión Soviética en el apogeo de la Guerra Fría.

Cada vez mejor, y del mismo álbum de Floodlands estaba "This Corrosion", una pista más épica que ver las tres películas de El señor de los anillos desde la cima del Monte Everest. En medio de los coros y las guitarras primordiales, lo que le da al belter de nueve minutos su verdadero poder son las letras, que pueden (o no) aludir a la salida nada amistosa de las Hermanas de Wayne Hussey y Craig Adams.

De cualquier manera, Eldritch pinta imágenes contundentes en la cabeza del oyente, especialmente durante el flujo de consciencia outro, desenvolviéndose como un extracto de El Necronomicon de HP Lovecraft o el Libro de las Revelaciones: El Musical.

Sultans of Ping FC - ‘Where’s Me Jumper?’

"Está bien decir que las cosas solo pueden mejorar / No has perdido tu suéter nuevo / Pura lana virgen y puntadas perfectas / No es el tipo de suéter que te da comezón".

Recibido como una canción novedosa en su debut en (hace una pausa para sentirse viejo) en enero de 1992, el lamento de los sultanes por una prenda de lana que falta se ha revelado, con el tiempo, como algo más profundo. Es obviamente juguetón y parodia de letras indie llenas de angustia (de las cuales no hubo escasez a principios de los noventa). Pero hay un aullido de dolor entretejido profundamente en la tela de la canción, de modo que la broma se sustenta en una inquietud persistente.

The Smiths - ‘The Is a Light That Never Goes Out’

open image in gallery

"Sácame esta noche / Llévame a cualquier parte, no me importa / No me importa, no me importa".

Al igual que con Leonard Cohen, podrías pasar el resto de tus días debatiendo las mejores letras de Morrissey. Pero seguramente nunca ha habido una colección de coplas más perfecta que la contenida en su obra de 1982. Es histéricamente ingenioso, con el narrador pintando la muerte en un camión de 10 toneladas como la última palabra en las muertes románticas. Pero el ingenio sardónico característico de Moz es eclipsado en otros lugares por una luz cegadora de tormento espiritual, lo que resulta en una canción que funciona como broma cósmica y aullido en el abismo.

Bruce Springsteen - ‘I’m On Fire’

"Por la noche me despierto con las sábanas empapadas / Y un tren de carga corriendo por el / Medio de mi cabeza / Solo tú puedes enfriar mi deseo".

Escritas, las letras de Springsteen pueden (se detienen para asegurarse de que el casco de acero reforzado esté sujeto) se lean como un comercial de Bud Light de ensueño febril. Es la entrega, ronca, hokey, creyente lo que les da vida.

Y nunca ha escrito un verso más perfectamente redactado que este poema sobre el deseo prohibido de “Born in the USA” de 1984. Springsteen estaba en ese momento comprometido con la actriz y modelo Julianne Phillips, aunque ya había experimentado una conexión con su futura esposa Patti Scialfa, quien recientemente se unió a la cantante de apoyo de E-Street Band. Por lo tanto, los portentos de la canción no requieren un escrutinio profundo, ya que la lujuria y el anhelo se mezclan en uno de los cócteles más combustibles del rock convencional.

Tori Amos - ‘Father Lucifer’

“Dice que cree que soy una mancha de acuarela / Dice que corro y luego corro de él y luego corro / No me vio mirando desde el avión / Se secó una lágrima y luego tiró nuestra semilla de manzana . "

Hija de un predicador bautista estricto, los problemas paternales de Amos eran un tema recurrente en sus escritos. El "Padre Lucifer" se inspiró aún más en las visiones que había recibido mientras tomaba peyote con un chamán sudamericano.

El resultado fue una profundización febril en la angustia familiar, enmarcada por un prisma de alucinaciones de pesadilla. Se trata de amor, muerte, dios y las cosas oscuras de nuestra vida que no nos atrevemos a enfrentar: la avalancha de palabras pronunciadas con una subestimación fascinante.

Public Enemy - ‘Black Steel in the Hour of Chaos’

"Recibí una carta del gobierno / El otro día / La abrí y la leí / Decía que eran unos tontos / Me querían para su ejército o lo que sea / Imagínate que me dan un carajo, dije que nunca".

Décadas antes de Black Lives Matter, Chuck D y Public Enemy articulaban la realidad bajo asedio de la existencia diaria de millones de afroamericanos. "Black Steel", posteriormente cubierto por Trip-Hopper Tricky, es una rotunda negativa a ser cooptado en la mitología estadounidense "Land of the Free", un mensaje posiblemente tan pertinente hoy como cuando derribó las puertas hace 30 años.

Kendrick Lamar - ‘Pools (Drank)’

open image in gallery

“Primero tienes una alberca llena de licor, luego te sumerges en ella / alberca llena de licor, luego te sumerges en ella / agito unas cuantas botellas, luego las miro a todas”.

Lamar es ampliamente reconocido como uno de los mejores letristas del hip hop contemporáneo. Nunca fue más abrasador que en este primer confesionario: una rumia sobre su infancia asolada por la pobreza y las adicciones que arrasaron como la pólvora a través de su familia extendida en Compton y Chicago. También hay una advertencia temprana sobre las tentaciones destructivas de la fama cuando se invita al joven Kendrick a unirse a la tradición del hip hop de excesos desenfrenados y perderse en un baño ácido de licor y olvido.

Prince - ‘Sign O 'The Times’

“Un hombre flaco murió de una gran enfermedad con un nombre pequeño / Por casualidad su novia se encontró con una aguja y pronto ella hizo lo mismo”.

Las letras de Prince siempre se habían sentido como una extensión de su personalidad soñadora y pervertida e, incluso cuando la comunidad afroamericana soportaba la peor parte de la política reaccionaria de la era Reagan, Prince estaba viviendo en su propio mundo. Volvió a la tierra con su obra maestra de 1987, y su tema principal, una asombrosa meditación sobre la violencia de las pandillas, el sida, la inestabilidad política y los desastres naturales.

Rolling Stones - ‘Gimme Shelter’

"La guerra, niños, está a un tiro de distancia / Está a solo un tiro de distancia"

Descartados en ese momento como juguetones chancers y luego satirizados como cantando zimmer-frames, se olvida fácilmente que nadie capturó el violento tumulto de finales de los sesenta mejor que Mick, Keith y compañía. Su única obra maestra para gobernarlos a todos fue, por supuesto, "Gimme Shelter". Hoy en día, el mérito de su asombroso poder se debe en gran parte a los coros con fuerza de vendaval de Merry Clayton.

Pero la majestad satánica también fluye de las letras, que hablaban del pandemonio de la época y la sensación de que la civilización podría colapsar en cualquier momento.

David Bowie - ‘Station to Station’

open image in gallery

"Una vez hubo montañas sobre montañas / Y una vez hubo pájaros del sol con quienes volar / Y una vez nunca pude bajar / Tengo que seguir buscando y buscando".

¿Qué letra de Bowie destacar? ¿El misterio gordiano de “Bewlay Brothers”? ¿La meta película de terror de “Ashes to Ashes”? ¿La misteriosa última voluntad y testamento que fue la totalidad de Blackstar, el reloj de un disco que se transformó en algo completamente diferente cuando Bowie falleció tres días después de su lanzamiento?

Podrías quedarte despierto toda la noche discutiendo, así que vamos a elegir uno de los grandes: la odisea transcontinental que comprende la canción principal "Station to Station". Grabado, dice el mito, en los días más oscuros de la fase de drogas de Bowie en Los Ángeles, la pista es un elogio magistral por la Europa que había abandonado y a la que pronto regresaría para su período en Berlín.

Todo eso y Bowie hace que la frase "no son los efectos secundarios de la cocaína ..." se sienta como una proclamación de sabiduría antigua.

Oasis - ‘Supersonic’

"Lo hizo con un médico en un helicóptero / Está olfateando su pañuelo / Vendiendo el gran problema".

Hay un revisionismo descarado y luego se afirma que Noel Gallagher es un gran letrista. Y, sin embargo, es la pura y triunfante torpeza de los mayores éxitos de Oasis lo que los hace tan agradables.

Rimar “Elsa” con “Alka Seltzer”, como lo hace Noel en este éxito de Morning Glory , es un gesto de altisonante insulsez, pero hay un genio en su falta de sofisticación. Desenfoque encerado inteligente, guiñando un ojo a Martin Amis, etc., nunca podría compararse a que Oasis sea alegremente tonto.

Underworld - ‘Born Slippy’

"Tenías químicos, chico / Me he vuelto tan cercano a ti / Chico y tú solo gimes chico".

El irónico cántico de "lager, lager, lager" se convirtió de alguna manera en uno de los momentos más agridulces del pop de los noventa. Underworld nunca quiso ser estrellas y activamente hizo campaña contra el lanzamiento de su contribución a la banda sonora de Trainspotting como single. Sin embargo, no se puede negar el glorioso dolor de este groover agridulce, o el golpe del triste juego de palabras raver de Karl Hyde. Es esa rara pista de baile que revela profundidades ocultas cuando te sientas con la letra.

Fleetwood Mac - ‘Landslide’

"Y vi mi reflejo en las colinas cubiertas de nieve / hasta que el deslizamiento de tierra me derribó".

open image in gallery

Stevie Nicks tenía solo 27 años cuando escribió una de las meditaciones más conmovedoras y astutas sobre cómo las personas cambian con el tiempo y el miedo a tener que renunciar a todo por lo que has trabajado.

Paul Simon - ‘Graceland’

"Vuelve para decirme que se ha ido / Como si yo no lo supiera / Como si no conociera mi propia cama".

Con las contribuciones de Ladysmith Black Mambazo y los Boyoyo Boys, el álbum de la obra maestra de Simon de 1986 se considera hoy en día como un hito entrelazado de la música mundial y el pop. Pero también fue un récord de ruptura lamentando el final de su matrimonio de 11 meses con Carrie Fisher. El dolor de la separación se expone de forma desnuda en la canción principal, donde narra resueltamente la disolución de la relación.

Lou Reed - ‘Take a Walk on the Wild Side’

"Candy vino de la isla / En la trastienda era la querida de todos / Pero nunca perdió la cabeza / Incluso cuando estaba dando mamada / Dice, oye nena, da un paseo por el lado salvaje".

La canción más famosa de Reed rindió homenaje a todos los personajes coloridos que conocía en la ciudad de Nueva York. Lanzado tres años después de los disturbios de Stonewall, "Walk on the Wild Side" abrazó y celebró al "otro" en términos simples y afectuosos. Los años setenta representaron un gran cambio en la visibilidad para las personas LGBT +, y con esta pista, Reed se afirmó como un orgulloso aliado.

Sharon Van Etten - ‘Every Time the Sun Comes Up’

open image in gallery

"La gente dice que soy una maravilla de un solo golpe / ¿Pero qué pasa cuando tengo dos? / Lavo tus platos, pero cago en tu baño".

La ruptura de una relación de 10 años informó algunas de las canciones más impactantes del cuarto álbum del compositor de Nueva Jersey, Are We There. Ella no toma prisionera en la pista final: una historia de la vida doméstica desgarrada que aterriza sus golpes precisamente debido al ojo de Van Etten para un detalle mundano, incluso sucio.

Patti Smith - ‘Gloria’

"Jesús murió por los pecados de alguien pero no por los míos / Derretido en una olla de ladrones / Tarjeta salvaje en mi manga / Grueso corazón de piedra / Mis pecados son míos / Me pertenecen".

La canción que lanzó a mil bandas de punk. Se necesitan tres minutos para llegar al coro de Van Morrison en la revisión de Patti Smith de "Gloria", donde desea a una chica que ve a través de la ventana en una fiesta. Antes de eso, está la poesía. Gruñe y chilla como si sus cuerdas vocales pudieran romperse. La ostentación de la letra se debe tanto a los poetas Arthur Rimbaud y Baudelaire como a Jim Morrison.

Eagles - ‘Hotel California’

"Allí estaba ella en la puerta / Escuché la campana de la misión / Y estaba pensando para mí mismo / Esto podría ser el Cielo o esto podría ser el Infierno".

Un grito de desesperación existencial del gran goliat de roca blanda de los años setenta. Hacia el final de la década, los Eagles estaban completamente hartos el uno del otro y con ictericia de la fama. El titular - y ficticio - “Hotel California” es una metáfora de la vida en una exitosa banda de rock: “puedes registrarte cuando quieras / pero nunca puedes irte”. Mientras tanto, las imágenes alucinatorias se inspiraron en un viaje nocturno por Los Ángeles, las calles vacías, un silencio inquietante que dominaba.

Thin Lizzy - ‘The Boys are Back in Town’

"Adivina quién acaba de regresar hoy / Esos chicos con los ojos enloquecidos que se habían ido / No han cambiado mucho que decir / Pero, hombre, sigo pensando que esos gatos están locos".

Un puntal de arrogante confianza capturado en forma musical, y una celebración de volver a tus raíces y reconectarte con las personas que importan. El mayor éxito de Thin Lizzy se inspiró en parte en los recuerdos de infancia de Phil Lynott sobre una banda criminal de Manchester. Los pandilleros entraban y salían constantemente de la prisión y la canción imagina uno de sus reencuentros, incluso verificando el nombre de su lugar de reunión favorito de Dino's Bar and Grill, donde “la bebida fluirá y la sangre se derramará”.

Nina Simone - ‘Four Women’

open image in gallery

"Mataré a la primera madre que vea / Mi vida ha sido demasiado dura / Estoy terriblemente amargada estos días / Porque mis padres eran esclavos".

Incluida en su álbum de 1966 Wild is the Wind, Simone representa a cuatro personajes: la tía Sarah, Saffronia, Sweet Thing y Peaches, que representan diferentes partes del legado duradero de la esclavitud. Algunos críticos la acusaron de estereotipos raciales, pero para Simone, fue la libertad de estas mujeres para definirse a sí mismas lo que les dio su poder.

St. Vincent - ‘Digital Witnesses’

"Testigos digitales / ¿Cuál es el punto de incluso dormir? / Si no puedo demostrarlo, si no puedes verme / ¿Cuál es el punto de hacer algo?"

Una de las mejores canciones escritas sobre la intimidad ilusoria fomentó Internet. St Vincent, también conocida como la compositora de Texas Annie Clark, cantaba sobre cómo las redes sociales alimentaron nuestro narcisismo y nos dieron una falsa sensación de nuestro lugar en el mundo.

Frank Ocean - ‘Pink + White’

open image in gallery Frank Ocean performs at the 2017 Panorama Music Festival in New York

"Levanta el aire de la piscina / Te arrodillas a la tierra seca / Besas la tierra que te dio a luz / Te di herramientas solo para mantenerte con vida / Y lo recuperas cuando el sol se arruina".

Coescrito con Pharrell y Tyler, the Creator, “Pink + White” se destaca incluso en un álbum como Frank Ocean's Blonde. Canta, con una entrega suave, casi resignada, letras surrealistas que comparan una relación pasada con un breve subidón, desde la perspectiva del bajón que sigue.

Rufus Wainwright - ‘Dinner at Eight’

"Si quiero ver las lágrimas en tus ojos / Entonces sé que tenía que ser / Hace mucho tiempo, en realidad en la nieve blanca a la deriva / Me amabas".

El pianista Wainwright puede ser demasiado ornamentado para su propio bien, pero aterriza sus golpes aquí en este relato desgarrador de un violento desacuerdo con su padre. Loudon III, un pueblo de culto por derecho propio, abandonó a la familia cuando Rufus era un niño y los resentimientos latentes habían persistido.

Estallaron en una sesión de fotos conjunta de Rolling Stone durante la cual Rufus bromeó diciendo que su padre lo necesitaba para entrar en Rolling Stone y que su padre no se había tomado el insulto acostado. Wainwright, el más joven, presenta aquí la disputa como una furiosa pelea en la mesa de la cena.

Bob Dylan - ‘It’s ALright Ma’’

open image in gallery Bob Dylan performs on stage during the 21st edition of the Vieilles Charrues music festival on 22 July, 2012 in Carhaix-Plouguer, western France.

"Amenazas puntiagudas, fanfarronean con desprecio / Los comentarios suicidas se arrancan / De la boquilla de oro del tonto / El cuerno hueco toca palabras inútiles / Demuestra advertir que no está ocupado naciendo / Está ocupado muriendo".

"It's Alright Ma" es una piedra angular en la carrera de Dylan que marca su cambio de escrutar la política a exponer sarcásticamente toda la hipocresía de la cultura occidental. Hace referencia a Eclesiastés, pero también a Elvis Presley, y ofrece la sombría perspectiva de un hombre cuyas opiniones no encajan con el mundo que lo rodea.

Abba - ‘The Winner Takes it All’

"No quiero hablar / Sobre las cosas que hemos pasado / Aunque me duele / Ahora es historia".

La primera y última palabra en las baladas de ruptura. El consenso es que fue escrito por Björn Ulvaeus sobre su divorcio de su compañera de banda Agnetha Fältskog, aunque él siempre lo ha negado, diciendo que “es la experiencia de un divorcio, pero es ficción”. Ya sea que proteste demasiado o no, el impacto es abrasador, ya que Fältskog narra de manera desgarradora una separación desde la perspectiva de la otra parte.

The Stone Roses - ‘I Wanna Be Adored’

"No tengo que vender mi alma / Él ya está en mí / No necesito vender mi alma / Él ya está en mí".

Una declaración de intenciones, un acertijo zen, un acompañamiento perfecto para uno de los mejores riffs del indie-dom: la pista de apertura del álbum debut de Stone Roses en 1989 fue todo esto y mucho más.

La letra es sumamente económica, solo el coro repetido una y otra vez, en realidad. Sin embargo, estas se encuentran entre las líneas más hipnóticas del pop. Agregando conmoción está el rumor de que los Roses lo escribieron como una disculpa a los primeros fanáticos, según los informes, horrorizados de que el grupo hubiera firmado un gran contrato discográfico.

Nas - ‘The World is Yours’

open image in gallery

“Soy el estilo apacible, que gana dinero, la falta rodante / El niño dorado salvaje, versátil y que se pega a la miel / Habitando en Rotten Apple, te abordan / O atrapado por el lazo del diablo, la mierda es una molestia. "

Nas se dirige a sí mismo y a su futura progenie en una de las mejores pistas de su impecable debut Illmatic . Inspirado en la escena de Scarface en la que Tony Montana ve un dirigible con el mensaje "El mundo es tuyo" durante una visita al cine, se retroalimenta la propia creencia del rapero de que aparecerán ciertos signos para convencerte de que estás en el camino correcto.

The Beatles - ‘When I'm Sixty Four’

"Cuando sea mayor y pierda mi cabello / Dentro de muchos años / ¿Me seguirás enviando una botella de vino de San Valentín / Saludos de cumpleaños?"

Hay cientos de grandes canciones sobre el amor épico y romántico, y hay cientos de otras canciones de los Beatles que podrían haber hecho esta lista. Pero esta pista de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band , escrita por Paul McCartney, de 16 años, es una de las grandes por cómo encapsula un tipo de amor que es menos apreciado en forma musical. Es menos "Me dispararía por ti" y más "pon la tetera a hervir, amor". Es adorable, lleno de extravagancia y la cantidad justa de tontería.

Beck - ‘Loser’

"En la época de los chimpancés yo era un mono / butano en mis venas, así que estoy dispuesto a cortar el yonqui".

"Hombre, soy el peor rapero del mundo, soy un perdedor", se dice que dijo Beck al escuchar una demostración temprana de su gran éxito (antes de que adquiriera su coro icónico). Esto le dio una idea para el anzuelo y nunca miró hacia atrás. La letra de la corriente de la conciencia arroja un hechizo a pesar de que no tienen mucho sentido, irónico ya que Beck estaba estableciendo el emular al hiper-alfabetizado Chuck D.