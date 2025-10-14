Kylie Jenner ha lanzado oficialmente su carrera musical con su participación en la nueva canción del grupo Terror Jr, 'Fourth Strike', publicada el lunes por la noche.

La magnate de los medios de comunicación (28) es conocida por sus programas de telerrealidad y sus proyectos cosméticos. Pero ahora, está abrazando otra identidad como la cantante King Kylie, en un guiño al alter ego que usó entre 2014 y 2016, cuando era conocida por su estilo más vanguardista.

El nuevo single del grupo de pop experimental es una continuación de su canción 'Three Strikes', que apareció en una campaña publicitaria de los brillos de labios de Kylie Cosmetics hace casi 10 años.

En el interludio del tema, se oye a Jenner cantando la letra: “Solo quiero decirte que lo siento / Tócame, bebé, dime que soy tu nena / Escribe tu nombre por todo mi cuerpo”.

Luego susurra al final de la pista: “King Kylie”.

Por desgracia para la estrella de los reality shows, los fans no apoyaron demasiado su incursión en la música, y uno de ellos escribió en X: “Qué vergüenza, debería llamarse King Autotune”.

Kylie Jenner ha estrenado su primera canción bajo el apodo de King Kylie ( Getty )

“Oh, cariño, mejor sigue con los kits de labios”, aconsejó otro, mientras que un tercero estaba de acuerdo: “Genial, justo lo que el mundo necesitaba: Kylie Jenner pensando que ahora es una estrella del pop. Por favor, que alguien le diga que 'rango vocal' no significa susurrar sobre autotune en un anuncio de maquillaje”.

“Kylie Jenner haciendo música es el mayor indicador de recesión. Nadie pidió esa m****a”, dijo otra persona, mientras otra añadía: “Que alguien le quite el micrófono a Kylie Jenner”.

Jenner celebró el lanzamiento de la canción con una publicación en Instagram con imágenes desde el estudio de grabación —así como un video de su hija Stormi, de siete años, cantando junto a ella— y una sentida nota al pie sobre lo que la llevó a este momento.

“Hace 10 años corrió el rumor de que era yo quien cantaba en 'Three strikes'”, escribió, y continuó: “No era yo (ojalá lo hubiera sido), ¡así que tuve la idea de reunirnos para 'Fourth Strike' y realmente participar esta vez!”.

Luego, Jenner agradeció a Terror Jr “por hacer otra canción perfecta”, añadiendo que estaba “muy nerviosa, pero también muy agradecida”.

Como parte del renacimiento de King Kylie, Jenner anunció el lunes que el 18 de octubre saldrá a la venta una colección de cosméticos con el mismo nombre.

“He visto todos sus mensajes pidiendo una colección de King Kylie, ¡la marca intrépida que soñé con solo 17 años! Y por eso publiqué ese tuit allá por 2022. Quería darles exactamente lo que han estado esperando”, escribió Jenner en las redes sociales.

La página web de Kylie Cosmetics no ofrece más detalles, e indica únicamente que la colección incluirá “fórmulas superventas en tonos icónicos de edición limitada”.

Traducción de Sara Pignatiello