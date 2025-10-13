Hombre jala a Billie Eilish hacia una barricada durante concierto en Miami

Billie Eilish fue violentamente empujada contra una barricada durante un reciente concierto en Miami, Florida, EE. UU.

La superestrella del pop (23) actuó en el Kaseya Center el jueves 9 de octubre.

Varios videos grabados por fans que muestran el incidente se han hecho virales en las redes sociales. En los videos, se ve a Eilish caminando por la parte delantera del escenario e interactuando con la primera fila de fans detrás de la barricada, cuando alguien la alcanza y le da un fuerte tirón del brazo.

Eilish gira sobre sí misma y es arrastrada hacia el otro lado de la valla, pero su equipo de seguridad interviene y ella se zafa rápidamente y continúa su camino.

Un video capta a los fans gritando “¡Dios mío!” y a otro preguntando: “¿Estás bien? ¿No te pasó nada?”. En uno de los ángulos del incidente, se puede ver a Eilish lanzando una mirada severa a la persona implicada.

En una declaración a la revista Entertainment Weekly, el Departamento de Policía de Miami dijo: “El individuo fue expulsado del Centro Kaseya. Eso fue todo”.

Billie Eilish actuando durante su gira Hit Me Hard And Soft: The Tour en Miami, Florida, el 9 de octubre de 2025 ( Arturo Holmes/Getty Images for Live Nation )

The Independent se ha puesto en contacto con Eilish en busca de comentarios.

En los últimos años ha aumentado la preocupación por la seguridad de los artistas en los conciertos. En 2023, Adele arremetió contra los fans que han olvidado la “etiqueta del espectáculo” tras una serie de incidentes en los que artistas pop fueron golpeados por objetos arrojados al escenario.

Algunos casos incluyen el de la cantante Bebe Rexha, quien fue golpeada en la cabeza por el teléfono de un fan en un concierto en Nueva York; por su parte, las estrellas del pop Ava Max y Pink recibieron una bofetada y una bolsa de cenizas, respectivamente; asimismo, la artista de country-pop Kelsea Ballerini fue golpeada en la cara por una pulsera.

Durante su residencia Weekends with Adele en Las Vegas, la ganadora del Grammy Adele bromeó diciendo que mataría a cualquier miembro del público que le lanzara objetos.

Dirigiéndose a la multitud, preguntó: “¿Se han dado cuenta de cómo la gente se olvida de la maldita etiqueta del espectáculo en estos momentos, y se dedica a tirar m****as al escenario?”.

“¿Han visto eso? Los reto a que me tiren algo; si alguien lo hace, lo mato”.

Acto seguido, utilizando un cañón de camisetas, Adele disparó entonces mercancía a la multitud; luego, expresó que aunque debían “dejar de tirar cosas a los artistas”, ella “[podía] disparar cosas al público”.

Billie Eilish se encuentra actualmente en la segunda etapa de su gira Hit Me Hard And Soft. En una crítica de cuatro estrellas del espectáculo de Eilish en Londres, Annabel Nugent, de The Independent, escribió: “Por muy profesional que sea —se trata, después de todo, de una ganadora de nueve Grammys y la cabeza de cartel de Coachella más joven de la historia—, Eilish sigue consiguiendo ser espontánea”.

“Compensa su falta de bailarines de acompañamiento y coreografía con pura energía de conejita Duracell. Salta sobre el escenario, y su pelo intensamente negro va detrás de ella como la cola de un cometa”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello