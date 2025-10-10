El 18 de diciembre, se lanza McCartney III de Paul McCartney, el tercer acto ansiosamente esperado de la serie de álbumes solistas caseros homónimos del ex Beatle.

Concebido y grabado durante el encierro, sirve como la continuación bastante tardía del esplendor doméstico de McCartney pastoral de 1970 y el electro-pop de izquierda de McCartney II una década después.

Parece claro que, a los 78 años, McCartney aún conserva el amor y el deseo de hacer música. Cincuenta años después de su carrera posterior a los Beatles, ahora parece un momento apropiado para recordar sus 20 mejores canciones con su grupo Wings y como solista.

20) ‘Take it Away’ -Tug of War, 1982

El ejemplo perfecto del pop alegre y melódico sin esfuerzo que siempre ha sido una segunda naturaleza para McCartney. Con Ringo en la batería, George Martin produciendo y Eric Stewart de 10cc arreglando las brillantes armonías al estilo de ‘I'm not in Love’, este sencillo número uno en Estados Unidos encontró a McCartney en su pico comercial de los ochenta.

19) ‘Heaven on a Sunday’ -Flaming Pie, 1997

El soñador, relajado y muy conmovedor ‘Heaven on a Sunday’ es un verdadero asunto familiar, con el hijo de Paul, James, en la guitarra y Linda en los coros, su último álbum antes de su muerte, que marca las líneas “If I had one love / Yours would be the one I'd choose”, aún más conmovedor.

18) ‘Pipes of Peace’ - Pipes of Peace, 1983

Después de dos décadas de escribir canciones cuyo impacto durará mientras la gente escuche música, McCartney creó este atemporal himno antibélico. Respaldado por un video galardonado que recrea la famosa tregua navideña de la Primera Guerra Mundial e incorpora flautas de pan, un coro de niños y sobregrabaciones orquestales, ‘Pipes of Peace’ pasó dos semanas en el número 1.

17) ‘Waterfalls’ -McCartney II, 1980

El McCartney II experimental se consideró un fallo de encendido en el lanzamiento, pero ahora se considera adelantado a su tiempo. El sencillo ‘Waterfalls’ es uno de sus temas más influyentes. Un improbable single entre los diez primeros, ‘Waterfalls’ es una advertencia a los seres queridos de Macca para que se cuiden a sí mismos, “And I need love”.

16) ‘Riding to Vanity Fayre’ -Chaos and Creation in the Backyard, 2005

Un corte realmente profundo con un ambiente nebuloso y psicodélico del álbum que provocó el renacimiento tardío de McCartney. Encuentra a McCartney en un humor inusualmente mordaz. Explicó que, aunque la canción no tenía un objetivo individual específico, se trataba de vengarse de las personas que rechazaron su amistad a lo largo de los años.

15) ‘Silly Love Songs’ -Wings at the speed of sound, 1976

¿Una respuesta desafiante e impenitente a los críticos que se quejaban de su predilección por las canciones de amor cursis, o la reafirmación del genio melódico de un maestro artesano? De cualquier manera, e impulsado por esa inconfundible línea de bajo de McCartney, ‘Silly Love Songs’ llevó a Wings a la cima de las listas de Billboard. ¿Tonto, ligero y sentimental? Sí, pero ¿qué hay de malo en eso?

14) ‘Too Many People’ -Ram, 1971

El ataque apenas oculto de McCartney contra John y Yoko comienza con las palabras “Piss off cake”, provocando la infame respuesta de Lennon “How do you sleep?”. Sin embargo, en el fondo, ‘Too Many People’ es también una gran canción de rock, a su vez melódica y rockera con algunos buenos solos de guitarra.

13) ‘Let Me Roll It’ -Band on the Run, 1973

A menudo descrito como un pastiche de John Lennon gracias a su sucio leitmotif de guitarra y eco de cinta, ‘Let Me Roll It’ es una de las canciones más perdurables de McCartney, que todavía se encuentra en su lista de canciones en la actualidad. Es simplemente una de las mejores canciones de hard rock de su carrera.

12) ‘Say Say Say’ -Pipes of Peace, 1983

Una colaboración inspirada con Michael Jackson resultó en esta sublime porción de disco-pop producido por George Martin. ‘Say, Say, Say’ mostró lo mejor de los talentos de ambos artistas y uno que, cuando se lanzó como single, solo se mantuvo fuera del primer lugar por la superventas ‘Uptown Girl’ de Billy Joel.

11) ‘Dominoes’ -Egypt Station, 2018

El dorado rollo otoñal de álbumes de McCartney continuó con la soberbia Egypt Station. “Dominoes” es la mejor canción de McCartney del siglo XXI con su último tercio que evoca Revolver; era experimentación, guitarras al revés y todo. “Ha sido una maravilla”, concluye, pero afortunadamente todavía no se está despidiendo.

10) ‘Junk’ -McCartney, 1970

McCartney describió ‘Junk’ como un popurrí de palabras bonitas a las que tenía que encontrar sentido. Y con esta lista de artículos olvidados en una tienda de chatarra, produjo una gema sin pulir. Originalmente rechazado para el White Album, el sencillo encanto rústico de ‘Junk’ y su encantadora melodía encontraron un hogar lejos de casa en el debut minimalista de McCartney.

9) ‘Another Day’ - single, 1970

Una variación engañosamente simple de ‘She’s Leaving Home’ y ‘Eleanor Rigby’, que detalla la existencia mundana de una solterona solitaria, ‘Another Day’ fue un éxito mundial. Su éxito, junto con el del álbum debut de McCartney, demostró que a pesar de ser percibido como el hombre que disolvió a los Fab Four, los afligidos fans de los Beatles no podían tener suficiente del trabajo en solitario del hombre.

8) ‘Here Today’ -Tug of War, 1982

Una elegía bastante hermosa y sincera por John Lennon, que toma la forma de una conversación imaginaria entre los dos ex Beatles. McCartney logró la difícil tarea de equilibrar las expectativas del público con su propio deseo personal de escribir un homenaje digno a su amigo y, como corresponde, George Martin estaba en la silla del productor.

7) ‘The back seat of my car’ -Ram, 1971

Lennon creía que la frase “we believe that we can’t be wrong” era un ataque contra él y Yoko, pero McCartney insistió en que se refería a dos jóvenes amantes que se enfrentaban al mundo. Independientemente, esta belleza melódica, con su influencia rock’n’roll y arreglos orquestales tempranos, es casi increíblemente ambiciosa, pero se realiza de manera completa y brillante.

6) ‘Every Night’ -McCartney, 1970

Con ‘Every Night’, McCartney puso al descubierto la confusión que había soportado durante la desordenada ruptura de los Beatles. Comienza con McCartney detallando su lucha con la bebida y la depresión y termina como una celebración de la vida doméstica. Es un tributo exquisitamente conmovedor y amoroso a Linda, por su papel en ayudarlo a superarlo todo.

5 ‘Uncle Albert / Admiral Halsey’ -Ram, 1971

Letras extravagantes y fabulosos cambios de tiempo iluminan esta caprichosa confección esencialmente inglesa que de alguna manera logró encabezar las listas de singles de EE. UU. Es un ejemplo perfecto del genio de McCartney para fusionar fragmentos dispares de canciones en un todo perfecto y bastante brillante.

4) ‘Jet’ -Band on the Run, 1973

Este clásico cargado de anzuelos recibió su nombre de un perro o un poni de los McCartney y, a pesar de la mención de las sufragistas, no busque mucha profundidad en la letra. Simplemente, disfruta de la mejor voz post-Beatles de McCartney y maravíllate con su línea de bajo fantásticamente propulsora y la producción del fregadero de la cocina que incluye sintetizadores, metales y guitarras enormes.

3) ‘Live and Let Die’ - single, 1973

Grande, ruidosa y completamente exagerada, el tema principal de la primera salida de Roger Moore como 007 es todo lo que debería ser una canción de James Bond. Le debe mucho a la producción de George Martin, pero el propio McCartney abrazó brillantemente el espíritu de las bandas sonoras de Bond anteriores en lo que se convertiría en un tour de force en vivo.

2) ‘Band on the Run’ -Band on the Run, 1973

La magnífica, intrincadamente estructurada canción principal de tres partes del mejor álbum de McCartney que no pertenece a los Beatles fluye y refluye majestuosamente. El título alude al difícil nacimiento y los primeros dolores de parto de Wings y la famosa frase “If we ever get out of here” proviene de un comentario de George Harrison durante una interminable reunión de negocios de Apple.

1) ‘Maybe I’m Amazed’ -McCartney, 1970

La canción más hermosa que jamás se haya escrito sobre el asombro del amor incondicional. ‘Maybe I'm Amazed’ es un tributo apropiado a Linda y su papel en la búsqueda de Paul después de la ruptura de The Beatles. Si hay una canción en solitario de McCartney que se compare con la mejor de sus canciones de los Beatles, entonces es esta.

Este artículo fue publicado originalmente el 17 de diciembre de 2020.