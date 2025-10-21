Joe Jonas niega acusaciones tras video viral que lo vincula con consumo de cocaína en el escenario

Joe Jonas volvió a negar públicamente el consumo de drogas luego de que se viralizara un video en el que se le ve tocándose la nariz entre bastidores, lo que desató especulaciones en redes sociales.

El cantante, de 36 años, respondió a los rumores que lo acusaban de haber sido captado esnifando cocaína durante un concierto de la gira que realiza junto a sus hermanos, Nick y Kevin Jonas.

“Jamás he consumido cocaína”, declaró Jonas en una entrevista publicada este lunes por Esquire

“Pero si lo hiciera, creo que sería un poco más discreto que hacerlo sobre el escenario”.

En el video, que ya supera los 11 millones de reproducciones en TikTok, se ve al artista tocándose repetidamente la nariz y limpiándola con una toalla, aparentemente frente a un espejo, justo antes de subir al escenario durante el concierto de la gira JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour, en California.

A pesar de los rumores, Joe Jonas ha reiterado que no consume drogas ( Getty Images for Live Nation )

Algunos espectadores no tardaron en asumir que el gesto de Joe Jonas al tocarse la nariz se debía al consumo de cocaína.

“Ocultando el polvo blanco como un profesional”, bromeó un usuario en TikTok. En X (antes Twitter), otro escribió: “Ver a Joe Jonas consumiendo cocaína en cámara no estaba en mis planes para 2025”.

También hubo quienes aprovecharon para hacer bromas en los comentarios, llamando al trío pop los “Snow Brothers” (un juego de palabras con “nieve”, en alusión a la cocaína), o haciendo referencia a la canción ‘Cake by the Ocean’ de Joe con frases como: “Coca junto al mar”.

Sin embargo, varios fans defendieron al cantante y señalaron que su comportamiento se debía a alergias o a un simple resfriado.

“Creo que solo se sonó la nariz, chicos”, escribió un usuario en TikTok. Otro bromeó: “Dios no lo quiera, un hombre con mocos”.

El propio Jonas respondió al video con humor y comentó: “¿Acaso nunca se limpiaron los mocos?”, aunque ese mensaje parece haber sido eliminado después.

Los Jonas Brothers iniciaron su gira de aniversario por Norteamérica en agosto ( Getty Images for Live Nation )

La gira de los Jonas Brothers ha generado una gran cantidad de videos virales, aunque la mayoría ha captado la atención del público más por el factor nostálgico que por polémicas relacionadas con drogas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en agosto, durante la primera noche de la gira norteamericana en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, cuando la boy band sorprendió al público al invitar al escenario a su excompañera de Camp Rock, Demi Lovato.

Lovato y los Jonas interpretaron juntos ‘This Is Me’ y ‘Wouldn’t Change a Thing’, dos temas icónicos de la exitosa película de Disney Channel estrenada en 2008.

“Fue algo muy bonito y también muy sanador para mí”, expresó Lovato en el pódcast Chicks in the Office, tras reencontrarse con Joe Jonas, con quien tuvo un breve romance en 2010.

“Hemos pasado por muchas cosas juntos, y fue MUY especial volver a compartir tiempo con ellos”.

Mientras Demi Lovato contrajo matrimonio este año con el cantautor Jordan Lutes, Joe no ha corrido con la misma suerte en el amor: en septiembre del año pasado se divorció de la actriz Sophie Turner. La expareja comparte la custodia de sus dos hijas pequeñas.

Traducción de Leticia Zampedri