Billie Eilish cuestiona a los multimillonarios frente a Zuckerberg, pero ¿cuánto vale su fortuna?

Durante la ceremonia de los WSJ Magazine Innovator Awards 2025, Billie Eilish aprovechó su discurso para enviar un mensaje contundente a los multimillonarios presentes: que compartan su riqueza.

“Vivimos un momento en el que el mundo se siente realmente oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país. Si tienes dinero, sería genial usarlo para algo bueno… tal vez dárselo a quienes lo necesitan”, dijo la cantante de 23 años mientras recibía el premio a innovadora musical.

Frente a una audiencia repleta de celebridades —entre ellas la empresaria Hailey Bieber, el creador de Star Wars George Lucas y el fundador de Meta, Mark Zuckerberg—, Eilish no se guardó nada:

“Los quiero a todos, pero hay algunas personas aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario… ¿Por qué lo eres? No es odio, pero sí: regalen su dinero, mis amores”, bromeó, provocando risas y aplausos entre los asistentes.

Durante el evento también se anunció que Eilish donará 11,5 millones de dólares de su gira mundial Hit Me Hard and Soft a organizaciones benéficas que luchan contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria.

Reconocida activista ambiental, la cantante ha promovido la sostenibilidad a lo largo de su carrera, en colaboración con su hermano Finneas O’Connell, coautor y productor de sus tres álbumes de estudio.

open image in gallery Billie Eilish criticó a los multimillonarios durante los WSJ Magazine Innovator Awards 2025 ( Getty Images for WSJ. Magazine )

open image in gallery Billie Eilish escribe y produce su música junto a su hermano, Finneas O’Connell ( Invision )

Billie Eilish alcanzó la fama de la noche a la mañana a los 14 años y se volvió aún más popular tras el lanzamiento de su primer EP, Don’t Smile at Me, en 2017. Además de su música ganadora de premios Grammy y sus giras mundiales, ha incursionado en otros ámbitos como la industria de la belleza y la actuación en televisión.

En 2019, se convirtió en la integrante más joven de la lista de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo de Forbes, con ganancias estimadas en 53 millones de dólares hasta 2020.

A continuación, todo lo que se sabe sobre la fortuna de Billie Eilish.

¿Cuánto ha ganado Billie Eilish?

Desde la estimación publicada por Forbes en 2020, la carrera de Billie Eilish no ha hecho más que crecer.

Según la Recording Industry Association of America (RIAA), la cantante ha generado más de 67,5 millones de dólares solo en ventas digitales de sencillos.

En 2019, antes de la pandemia, Eilish se presentó en más de 60 escenarios con su gira Where Do We Go?, que debió cancelarse debido al COVID-19, pero que aun así habría recaudado alrededor de 18 millones de dólares, según datos de Touring Data.

En 2021, Apple TV+ adquirió su documental Billie Eilish: The World’s a Little Blurry por una suma estimada de 25 millones de dólares.

Más tarde, publicó un libro de fotografías personales que vendió 64.000 copias, y luego lanzó su exitoso álbum Happier Than Ever, que ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo.

open image in gallery La gira Hit Me Hard And Soft: The Tour de Billie Eilish finalizará en noviembre ( Arturo Holmes/Getty Images for Live Nation )

open image in gallery Billie Eilish y su hermano Finneas ganaron el Oscar por su canción ‘What Was I Made For?’, parte de la película ‘Barbie’ ( Getty Images )

En febrero de 2022, Billie Eilish inició su gira Happier Than Ever, The World Tour, que recaudó aproximadamente 131 millones de dólares, según datos de Touring Data.

En 2023, debutó como actriz interpretando a Eva en la serie de suspenso Swarm de Amazon Prime Video. Ese mismo año dio el salto al cine coescribiendo la canción ‘What Was I Made For?’ para la banda sonora del éxito taquillero Barbie. El tema superó los mil millones de reproducciones en Spotify y ganó el Oscar a mejor canción original, además de dos premios Grammy.

Eilish alcanzó la mejor semana de ventas de su carrera con el lanzamiento de su álbum Hit Me Hard and Soft, que vendió 339.000 unidades en sus primeros siete días.

Su gira más reciente, Hit Me Hard and Soft: The Tour, está prevista para concluir en noviembre de 2025 y ya se perfila como una de las más exitosas de la década, con ingresos estimados en 300 millones de dólares, de acuerdo con Touring Data.

¿Qué productos y colaboraciones tiene Billie Eilish?

Aunque la mayor parte de sus ingresos proviene de la música y las giras, Billie Eilish también ha establecido lucrativas alianzas con marcas globales como Gucci, Calvin Klein, Nike y Apple.

Desde marzo de 2018, cuenta con su propia línea de ropa y accesorios, llamada Blōhsh, que incluye productos como gorros por 35 dólares, collares por 60 y sudaderas por 100, disponibles en su tienda en línea.

En 2021, lanzó su propia línea de fragancias veganas y libres de crueldad animal: Eilish Fragrances, que ofrece perfumes, brumas corporales y lociones.

Según Women’s Wear Daily, la marca generó 60 millones de dólares en ventas durante su primer año.

¿Qué propiedades tiene Billie Eilish?

Hasta 2023, Billie Eilish seguía viviendo con sus padres en la casa de su infancia en Los Ángeles, la misma en la que escribió su álbum debut.

Sin embargo, se cree que a los 17 años compró una propiedad propia: un rancho ubicado a solo 10 minutos de la casa familiar.

Según registros inmobiliarios obtenidos por Realtor.com, el rancho, de aproximadamente 195 metros cuadrados, pertenecía anteriormente a la cantante Leona Lewis, quien lo puso a la venta por 2,3 millones de dólares en 2019.

La propiedad, ubicada en Glendale, California, cuenta con un corral para caballos, una pista de equitación y una casa de huéspedes.

Traducción de Leticia Zampedri