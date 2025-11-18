Elon Musk reacciona con enfado a acusaciones de Billie Eilish de que no está usando su riqueza para el bien

Elon Musk ha respondido a Billie Eilish después de que la cantante lo llamara “cobarde patético” por acumular riqueza en lugar de solucionar los problemas mundiales.

“No es una persona muy lista”, dijo el hombre más rico del mundo (54) sobre la superestrella del pop (23), en un tuit publicado el lunes por la noche.

Las críticas de Musk a la inteligencia de Eilish se producen después de que la cantante de 'Birds of a Feather' arremetiera contra el fundador de Tesla en sus historias recientes de Instagram, a raíz de la noticia de que el magnate tecnológico va camino de convertirse en el primer billonario del mundo gracias al nuevo plan salarial de Tesla.

La cantante argumentó que, en lugar de eso, Musk podría acabar con el hambre en el mundo, salvar animales en peligro de extinción o reconstruir Gaza con sus montañas de dinero. Compartió un carrusel de Instagram del grupo activista My Voice, My Choice, titulado “Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo. Esto es lo que podría hacer con todo ese dinero”.

La publicación sugería múltiples formas en las que Musk podría usar su dinero para ayudar a la gente en el mundo, incluyendo gastar 40.000 millones de dólares cada año para acabar con el hambre en el mundo para 2030. El grupo también afirmó que si pagara hasta $2.000 millones cada año, el empresario salvaría todas las especies en peligro crítico.

open image in gallery Billie Eilish criticó a los multimillonarios durante la entrega de los premios Innovator Awards 2025 de la revista 'WSJ' el 29 de octubre ( Getty Images for WSJ Magazine I )

open image in gallery Elon Musk va camino de convertirse en el primer billonario del mundo ( Getty )

La filantropía de Musk suele canalizarse a través de su propia organización benéfica, la Musk Foundation, la cual dirige el dinero a sus propias instituciones.

Ni Musk ni Eilish respondieron inmediatamente a la petición de The Independent de comentar sobre el insulto del fundador de Tesla.

Eilish, por su parte, ha instado recientemente a los famosos ricos a contribuir con buenas causas.

El mes pasado, durante su discurso de aceptación de los premios a los innovadores de la revista WSJ, llamó la atención de los multimillonarios mientras Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, que se encontraba en la sala.

open image in gallery Billie Eilish (izquierda) tachó a Elon Musk de “cobarde patético” ( Getty )

“Nos encontramos en un momento en el que el mundo está muy oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país (EE. UU.). Si tienen dinero, sería estupendo que lo utilizaran para el bien; quizá para dar algo a la gente que lo necesita”, dijo Eilish a la multitud repleta de estrellas.

“Los quiero a todos, pero aquí hay gente con mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Sin odio, pero sí, donen su dinero, amigos”, añadió, lo que provocó las risas y aplausos de los asistentes.

A continuación, anunció que donaría $11,5 millones de las ganancias de su última gira, Hit Me Hard and Soft, a organizaciones benéficas que luchan contra la crisis climática.

Traducción de Sara Pignatiello