En los últimos años, ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond ha sido adoptada como un himno no oficial de victorias deportivas en Inglaterra. Recordemos la victoria de las Lionesses en la final de la Eurocopa 2022, cuando la canción se podía escuchar en todo el país.

El tema de Diamond se estrenó en 1969 con el nombre de ‘Sweet Caroline (Good Times Never Seemed So Good)’.

Si bien la canción puede haber adquirido un nuevo significado en un contexto deportivo, su inspiración permaneció oculta durante muchos años.

Sin embargo, en 2007, Diamond reveló que escribió la canción para Caroline, la hija de John F. Kennedy, que tenía 11 años cuando salió la canción.

La inspiración fue una foto de Caroline que Diamond vio en una revista mientras se alojaba en un hotel de Memphis.

open image in gallery Una pequeña Caroline Kennedy (centro) con Jackie y JFK ( AFP vía Getty Images )

“Nunca lo había discutido con nadie, intencionalmente”, dijo Diamond. “Pensé que tal vez se lo contaría a Caroline cuando la conociera algún día”.

“Era una foto de una niña pequeña vestida de punta en blanco con su ropa de montar, junto a su poni. Era una imagen tan inocente y maravillosa que inmediatamente sentí que había una canción allí”.

Diamond finalmente dio a conocer el tema de la canción después de interpretar la canción cuando Caroline cumplió 50 años.

“Fue un disco número 1 y probablemente sea la canción más famosa e importante de mi carrera, y tengo que agradecerle por la inspiración”, dijo.

open image in gallery Caroline ahora trabaja como embajadora internacional para EE.UU. ( AFP /AFP vía Getty Images )

“Estoy feliz de haberlo contado y de habérselo expresado a Caroline. Pensé que podría estar avergonzada, pero parecía estar sorprendida y muy, muy feliz”.

Diamond dijo más tarde en una entrevista de 2014 que en realidad eligió a Caroline mientras buscaba un nombre de tres sílabas que encajara en una canción que había escrito sobre Marcia, su esposa de 1969 a 1996.

Caroline ahora trabaja como embajadora internacional y en julio asumió el cargo de embajadora de EE.UU. en Australia bajo la administración de Joe Biden.

Anteriormente, fue embajadora de Estados Unidos en Japón bajo el mandato de Barack Obama.

[Este artículo se publicó originalmente en septiembre de 2023]