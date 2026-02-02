Patriots y Seahawks levantan telón del Super Bowl con la noche de apertura y su frenesí mediático

Drake Maye y Sam Darnold enfrentarán un tipo diferente de blitz en la noche de apertura del Super Bowl.

Miles de reporteros de todo el mundo se reúnen para un espectáculo extravagante que da inicio a las festividades de la semana.

Maye y los Patriots de Nueva York (17-3) se enfrentarán a Darnold y los Seahawks de Seattle (16-3) el domingo en el Levi’s Stadium, hogar de los 49ers de San Francisco.

Primero, se encontrarán con más de 6.000 "reporteros" acreditados que los bombardearán con preguntas que van desde los temas estándar de fútbol americano hasta cosas tontas y fuera de lo común.

Un evento que comenzó como una presentación diurna de los equipos ha evolucionado en un espectáculo en vivo, con entradas, en horario estelar en la televisión nacional.

Quizás alguien le proponga matrimonio a Maye, como una reportera vestida de novia y con velo hizo una vez con otro mariscal de campo de los Patriots: Tom Brady.

Maye ya está casado y está aquí buscando un anillo de Super Bowl. Los Patriots aspiran a su séptimo trofeo Lombardi, un récord en la NFL, y el primero sin Brady y el entrenador Bill Belichick.

El entrenador Mike Vrabel, en su primer año al mando y quien conquistó tres Super Bowls como linebacker con Nueva Inglaterra, heredó un equipo con foja de 4-13 y los tiene al borde de su primer campeonato en siete años.

Maye tuvo una sensacional temporada de segundo año, convirtiéndose en finalista para los premios MVP y Jugador Ofensivo del Año de AP al liderarr a los Patriots a su duodécimo Super Bowl.

Una defensa asfixiante ha marcado la diferencia para los Patriots en los playoffs, manteniendo a tres oponentes en escasos 8,7 puntos por partido.

Este Super Bowl tiene como condimento el ofrecer revancha de uno de los Super Bowls más memorables de la historia reciente: en 2015, los Patriots aseguraron una victoria de 28-24 sobre los Seahawks después de que Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda uno en el último minuto.

Los Seahawks tuvieron la defensa más férrea de la NFL esta temporada, liderada por el tackle Leonard Williams, el linebacker Ernest Jones IV y el cornerback Devon Witherspoon. Seattle permitió apenas 17,1 puntos por partido.

Pero el resurgimiento de Darnold será la historia principal de la semana. Tomado por los Jets de Nueva York como el número tres general del draft en 2018, Darnold ha resplancecido en su quinto equipo.

A pesar de ganar 14 juegos con Minnesota en 2024, los Vikings dejaron que Darnold se fuera en la agencia libre. Se convirtió en el primer quarteback en liderar a dos equipos a temporadas consecutivas de 14 victorias y ha demostrado que sus detractores estaban equivocados. Ahora, está tratando de ayudar a Seattle a ganar su segundo Super Bowl en la cuarta aparición de la franquicia en el juego.

Al menos Darnold ha experimentado las travesuras de esta semana. Fue mariscal de campo suplente de Brock Purdy cuando los 49ers perdieron ante los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl hace dos años.

