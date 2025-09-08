¿Por qué uno de los protagonistas de ‘Merlina’ no regresó para la segunda temporada?

Merlina regresó sin uno de los miembros principales de su elenco, luego de que el actor Percy Hynes White fuera apartado de la serie.

Esta versión de Los Locos Addams, protagonizada por Jenna Ortega y convertida en un éxito rotundo para Netflix desde su estreno en noviembre de 2023, lanzó su “muy predecible” segunda temporada este miércoles 6 de agosto.

Mientras que Ortega, junto a Emma Myers, Isaac Ordoñez y Catherine Zeta-Jones, retomaron sus papeles de la primera temporada, Hynes White, quien interpretaba a Xavier Thorpe, no forma parte del nuevo reparto.

El personaje de White tuvo un rol importante en la primera temporada, pero fue eliminado de la serie tras acusaciones de conducta sexual inapropiada, las cuales el actor canadiense, de 23 años, negó. Netflix nunca confirmó oficialmente el motivo de su salida.

En la nueva temporada, la serie explica que Xavier dejó la Academia Nevermore, donde estudiaba junto a la Merlina de Ortega, porque sus padres decidieron enviarlo a la Academia Reichenbach, en Suiza, por preocupaciones relacionadas con su seguridad.

Los fans señalaron que apenas se lo menciona en el episodio de estreno y comentaron que “todos siguen como si nunca hubiera existido”.

open image in gallery Xavier Thorpe, el personaje de Percy Hynes White, fue eliminado de la T2 de ‘Merlina’ (Netflix)

En enero de 2023, Percy Hynes White fue acusado de supuestas conductas sexuales inapropiadas con varias mujeres, en una serie de tuits que luego fueron eliminados. Meses después, el actor declaró que las acusaciones eran falsas y formaban parte de una “campaña de desinformación”.

En una publicación de Instagram de junio de 2023, el actor escribió: “A comienzos de este año, alguien a quien nunca conocí inició una campaña de desinformación sobre mí en internet. Por eso, se filtraron los datos personales de mi familia y mis amigos recibieron amenazas de muerte”.

“Usaron fotos mías cuando era menor de edad y presentaron escenas donde interpretaba a un personaje como si fueran expresiones de odio. Mi amiga Jane fue falsamente retratada como una víctima, y sus intentos por aclarar lo ocurrido fueron ignorados. Ella me autorizó a incluirla en este mensaje”.

Y continuó: “Los rumores son falsos. No puedo aceptar que se me retrate como una persona intolerante o negligente con la seguridad de los demás. Este tipo de acusaciones sin fundamento y dañinas pueden generar desconfianza hacia las verdaderas víctimas”.

“Me angustia saber que esta desinformación ha afectado a otras personas. Agradezco de corazón a quienes me han apoyado y han ayudado a compartir la verdad. El acoso hacia mi familia, amistades y compañeros de trabajo tiene que parar. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto”.

open image in gallery Jenna Ortega y Percy Hynes White, miembros del elenco de ‘Merlina’ (Netflix)

Después de que se confirmara su salida de la serie, volvió a compartir una foto del elenco principal de la segunda temporada y escribió: “Fue un placer trabajar en esta serie. Tengo muchas ganas de ver la segunda temporada. Con cariño”.

Si fuiste víctima de abuso sexual o necesitas apoyo, existen líneas de ayuda especializadas. En el Reino Unido, puedes contactar a Rape Crisis: en Inglaterra y Gales al 0808 802 9999, en Escocia al 0808 801 0302, y en Irlanda del Norte al 0800 0246 991. También puedes visitar su sitio web: www.rapecrisis.org.uk.

En Estados Unidos, puedes comunicarte con RAINN al (800-656-HOPE (4673).

Traducción de Leticia Zampedri