‘Stranger Things’: quinta temporada tendrá la “muerte más violenta” hasta ahora, afirman creadores

Los hermanos Duffer han adelantado que la quinta temporada de Stranger Things incluye la “muerte más violenta” de un personaje jamás vista en la serie.

El éxito de terror fantástico de Netflix finalmente hace su esperado regreso en dos partes, a partir de la próxima semana. El Volumen Uno, que constará de cuatro episodios, estará disponible el 26 de noviembre. El Volumen Dos se estrenará el día de Navidad, con los tres episodios siguientes. El final de la serie, titulado “Este lado”, se estrenará en la plataforma en la noche de Año Nuevo.

De cara al estreno, los cocreadores del programa, los gemelos Matt y Ross Duffer (41), hablaron con el periódico británico The Times.: “Yo diría que la quinta temporada no es tan violenta como la cuarta, pero tiene la muerte más violenta de todas las temporadas”, reveló crípticamente Matt.

Según Ross, el par ha intentado “contenerse” para no incluir demasiado derramamiento de sangre en las cinco temporadas de la serie: “Hubo una toma en la tercera temporada que sí tuvimos que cortar. Fue cuando Bruce [un odioso periodista local] se estaba derritiendo. Su nariz se fundió con su cara, y Netflix dijo: '¡De ninguna manera!'”, relató.

“¡Es una pena, porque esa toma costó 40.000 dólares!”, exclamó Matt, y continuó: “El único otro plano que Netflix pidió que se cortara fue cuando matan a Benny [Hammond, dueño de una cafetería] en la primera temporada: se veía cómo la bala le atravesaba la cabeza”.

open image in gallery 'Stranger Things' estrenará la primera tanda de episodios de su quinta temporada a partir del 26 de noviembre ( Netflix )

open image in gallery (I-D) Los gemelos Ross y Matt Duffer revelan que la quinta temporada de 'Stranger Things' incluye una de las muertes de personajes “más violentas” de la serie ( Getty Images )

Ross señaló que su objetivo siempre había sido “intensificar cada temporada a medida que [sus] personajes y [su audiencia] crecían”.

“El problema es que seguimos atrayendo nuevo público”, añadió, y bromeó: “Esperemos que los padres no se enfaden demasiado con nosotros”.

Como explicó Matt: “El final de cada personaje tenía que ser el adecuado. Eso es más importante para nosotros que ofrecer a los fans el final que esperan”.

Han pasado tres años desde el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things . La serie, que en su día fue la serie en inglés más vista de Netflix antes de ser superada por la primera temporada de Merlina, sigue a un grupo de amigos del colegio en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, en el Medio Oeste de EE. UU., donde se producen una serie de acontecimientos sobrenaturales y hazañas secretas del gobierno.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo han liderado la serie desde su debut en 2016 —cuando todos ellos apenas eran adolescentes— junto a Joe Keery, Natalia Dyer, Winona Ryder y David Harbour.

Sadie Sink se unió al reparto en la segunda temporada y ha seguido siendo una de las favoritas de los fans. Todos ellos regresarán en la nueva temporada, que incluirá un salto temporal para adaptarse a la rapidez con la que las estrellas de la serie superan la edad de los personajes que interpretan.

open image in gallery Finn Wolfhard (centro) vuelve como Mike Wheeler, junto a Winona Ryder (detrás) como Joyce Byers ( Netflix )

“Es otoño de 1987. Hawkins está marcado por el origen de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero está desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes”, se lee en la sinopsis oficial de la quinta temporada.

“La misión se complica, ya que el Gobierno puso a la ciudad en cuarentena militar e intensificó la caza de Once (Brown), obligándola así a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will (Schnapp), también se siente un temor intenso y familiar”, continúa la síntesis.

“Se avecina la batalla final y, con ella, una oscuridad más poderosa y mortífera que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez”, concluye.

El primer volumen de la quinta temporada de Stranger Things se estrena el 26 de noviembre en Netflix, seguido del segundo volumen el día de Navidad y el final de la serie en Nochevieja.

Traducción de Sara Pignatiello