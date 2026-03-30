Se detiene la producción de Tomb Raider por las lesiones que sufrió Sophie Turner

La producción de la nueva serie de Tomb Raider se paralizó después de que Sophie Turner sufrió una lesión.

Las lesiones de la actriz de Juego de Tronos fueron descritas como “leves”, y un portavoz de Amazon MGM Studios dijo: “Esperamos retomar la producción lo antes posible”.

Actualmente, se desconoce si Turner sufrió la lesión durante el rodaje.

Turner interpreta a la arqueóloga y aventurera Lara Croft en la próxima serie de acción real de Phoebe Waller-Bridge, pero descubrió un problema de espalda mientras entrenaba para el papel el año pasado.

open image in gallery Sophie Turner interpretará a Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider.

En enero, habló abiertamente sobre el agotador entrenamiento físico al que se sometió durante todo el año 2025, declarando: “Estuvimos entrenando ocho horas al día, cinco días a la semana, desde febrero del año pasado”.

Turner también declaró en el programa The Julia Cunningham Show que nunca antes había hecho ejercicio, lo que hizo que el entrenamiento fuera particularmente más difícil.

“También me di cuenta de que es mucho más fácil desarrollar músculo si ya hiciste ejercicio antes, algo que yo nunca había hecho. Así que me llevó meses y meses y meses ponerme en buena forma”.

El papel más popular de Turner sigue siendo su interpretación de Sansa, la hija mayor de los Stark, en Juego de Tronos de HBO, la adaptación televisiva de las épicas novelas de George R.R. Martin.

La actriz expresó su satisfacción por interpretar a un personaje muy diferente de Sansa y declaró: “Es muy agradable aprender a dar un puñetazo y no solo a recibirlo”.

Basada en la popular franquicia de videojuegos, la nueva adaptación también contará con la participación de Sigourney Weaver, Celia Imrie y Jason Isaacs.

open image in gallery Sophie Turner sufrió un problema de espalda mientras entrenaba para Tomb Raider (Getty)

La actriz Weaver, conocida por su papel en Alien, interpretará a Evelyn Wallis, descrita como “una mujer ambiciosa que busca aprovecharse del talento de Lara”. Por su parte, Imrie dará vida a Francine, jefa de desarrollo del Museo Británico, y Isaacs, protagonista de The White Lotus, interpretará a Atlas DeMornay, tío de Lara.

La creadora y showrunner de la serie, Waller-Bridge, comentó sobre el proyecto:Tomb Raider cuenta con una gran cantidad de personajes icónicos. Estoy encantada de haber podido traer a la pantalla a algunos de mis personajes favoritos, tanto personales como de los fans, además de introducir a algunos nuevos villanos. ¡Este reparto supera todas mis expectativas!”.

Turner asume un papel que anteriormente interpretaron tanto Angelina Jolie como Alicia Vikander en adaptaciones anteriores.

En 2024, Vikander declaró a The Independent que le “entristecía” no poder regresar para una secuela de Tomb Raider.

Vikander interpretó al personaje del videojuego en la última adaptación, estrenada en 2018. Se trató de un reinicio de la franquicia protagonizada por Jolie a principios de la década de 2000.

La película recibió críticas mediocres y recaudó unos decepcionantes USD 275 millones (GBP 228 millones) en la taquilla mundial, pero Vikander recibió muchos elogios por su papel, tantos que se vislumbraba una secuela con el regreso de la estrella sueca.

Sin embargo, cuando MGM perdió los derechos de Tomb Raider, el proyecto se desintegró, lo que significó que un confundido Vikander perdió repentinamente la oportunidad de regresar como Croft.

La actriz afirmó que “por supuesto” habría regresado para Tomb Raider 2 si el proyecto hubiera seguido adelante, y añadió: “Me divertí muchísimo”.

Traducción de Olivia Gorsin