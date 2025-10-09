La segunda temporada de la exitosa serie precuela de Juego de Tronos de HBO, La casa del dragón, está a la vuelta de la esquina. El primer episodio se estrenará el domingo 16 de junio, menos de dos años después del final de la primera temporada.

Para los fans de Westeros, eso no es nada. Los lectores de las novelas fantásticas de George R. R. Martin llevan esperando nada menos que 14 años a que termine Vientos de invierno, y aún no hay indicios de que la espera esté por terminar.

La épica historia central que inspiró Juego de Tronos se conoce como Canción de hielo y fuego. Está previsto que sea una saga de siete volúmenes, pero hasta ahora solo se han publicado cinco.

El primero, Juego de tronos, llegó a las librerías en 1996 y después siguieron las secuelas a un ritmo bastante fiable. Choque de reyes llegó en 1998 y Tormenta de espadas en el 2000.

No obstante, las entregas posteriores se retrasaron; hubo un intervalo de cinco años antes de Festín de cuervos en 2005 y luego una espera de seis años para Danza de dragones en 2011.

El lanzamiento se hizo solo unos meses después de que Juego de Tronos debutara en HBO, y el éxito masivo de la serie de televisión pareció frenar el ritmo de productividad de Martin. Por supuesto que se ha mantenido ocupado, publicando una serie de novelas cortas, novelas gráficas, colecciones y libros complementarios, pero todavía no hay rastro de ninguno de los libros finales de la serie, Vientos de invierno y Un sueño de primavera.

George R. R. Martin, fotografiado en California en 2019, sin trabajar en ‘Vientos de invierno’ ( Getty Images )

La buena noticia es que Martin afirma que le ha estado dedicando tiempo. De hecho, en 2019 el autor reveló que había rechazado la oportunidad de hacer un cameo en la última temporada de Juego de Tronos para centrarse en escribir los libros. Al año siguiente, confirmó que sus libros tendrían un final distinto al de la serie de televisión, que fue tan debatido: “La gente sabe un final, pero no el final. Los creadores de la serie se me adelantaron, cosa que no esperaba”.

Martin luego aclaró que la serie, creada para la televisión por los guionistas David Benioff y D. B. Weiss, ya se había desviado de los libros en varios aspectos. “Trabajo en un medio muy diferente al de David y Dan, no lo olviden nunca”, expresó. “Tenían seis horas para esta temporada final. Espero que mis dos últimos libros abarquen 3.000 páginas de manuscrito entre los dos antes de que termine… y si hacen falta más páginas y capítulos y escenas, los añadiré”.

El problema no parece ser la falta de ideas, ya que Martin calcula que los dos últimos libros serán incluso más largos que Danza de dragones y Tormenta de espadas, los más extensos de la serie hasta la fecha.

En 2022, describió Vientos de invierno como un “gran, gran libro” y añadió: “Es un libro complejo. Probablemente, será un libro más extenso que cualquiera de los volúmenes anteriores de la serie”. Prometedoramente, también reveló que ya había terminado unas “tres cuartas partes”.

Para los fans, la larga espera de la conclusión oficial de la saga de Juego de tronos puede ser exasperante. Para Martin, sin embargo, no hay mayor reto que encontrar la manera perfecta de despedirse.

En una extensa entrevista concedida a The Independent en 2022, el autor reveló que había retrasado la conclusión de Tormenta de espadas porque le costaba despedirse de muchos de sus queridos personajes. “Terminé todo el libro, excepto la Boda Roja”, recordó Martin con una mueca. “Para mí fue un capítulo muy doloroso de escribir, perder a unos personajes que había llegado a conocer y querer. Había estado con estos personajes durante nueve años, ¡y ahora iba a matarlos horriblemente! Fue difícil”.