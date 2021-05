Dir: Jon M Chu. Protagonizada por: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Jimmy Smits. 143 minutos

A veces, aparecerá una película que se siente perfectamente del momento, y no debido a vínculos superficiales con los eventos actuales. Los temas que palpitan en In the Heights -cultura, identidad, comunidad, gentrificación y los derechos de los inmigrantes indocumentados- son tan centrales en la conversación ahora como lo fueron cuando Lin-Manuel Miranda debutó por primera vez con su musical de teatro en 2005. Pero la trepidante y conmovedora adaptación de Chu llega a los cines después de un año de retraso, a un mundo que todavía intenta salir de las sombras de una devastadora pandemia. En ese sentido, es un regalo.

El musical de Miranda está ambientado en Washington Heights de Nueva York, un vecindario mayoritariamente dominicano. Como nos cuenta su protagonista, Usnavi (Anthony Ramos), esta es "la historia de una cuadra que desaparece": el alquiler sigue subiendo y los dueños de negocios acaudalados están felices de mudarse y establecer una tienda, cobrando precios que son demasiado alto para ser de algún beneficio para la comunidad. La gente parece huir en masa. Usnavi sueña con regresar a República Dominicana, donde nació, y restaurar el antiguo bar de su padre. Nina (Leslie Grace) es la primera de su familia en ir a la universidad, lo que significa que su padre (Kevin de Jimmy Smits) no puede evitar poner todas sus esperanzas futuras en ella. La incipiente carrera de diseño de Vanessa (Melissa Barrera) promete llevarla hasta el centro, mientras que Daniela (Daphne Rubin-Vega) se ha visto obligada a trasladar su salón al Bronx.

La belleza de la comunidad, específicamente de las comunidades de inmigrantes, se ha puesto de relieve en los últimos meses: el papel vital que desempeñan y lo difícil que es cuando se fracturan. In the Heights es, en cuerpo y alma, una celebración de la comunidad. Miranda ve la alegría y el orgullo como profundos actos de resistencia. Estas ideas también están presentes en Hamilton, el musical que lo convirtió en una fuerza cultural a tener en cuenta. Y él lo sabe, tanto él como Christopher Jackson, quien originó el papel de George Washington, hicieron un cameo como vendedores callejeros en disputa. Incluso hay una pista musical breve e inteligentemente escondida del programa.

La esperanza está entretejida en la textura misma del trabajo de Miranda. Su híbrido característico de hip-hop/Broadway siempre se siente proclamador, con un pie firmemente arraigado en el presente y el otro en el pasado. In the Heights se basa en las vistas, los sonidos y las sensaciones de Washington Heights: el ruido sordo de un rociador eléctrico golpeando el pavimento o el chasquido de las uñas acrílicas se convierten en parte de la percusión de la película, una invocación literal de la afirmación de Usnavi de que "las calles estaban hechos de música”.

Leer más: Anya Taylor-Joy se burla del frenesí por el ajedrez provocado por The Queen’s Gambit en Saturday Night Live

Chu y Quiara Alegría Hudes, quienes escribieron el libro del musical original y el guión de la película, comparten con entusiasmo la visión de Miranda. También lo hace el elenco de la película, cada uno de los cuales aporta una sensación de vitalidad y calidez a sus personajes. Smits trae una gracia paternal; Olga Merediz aporta una belleza sencilla y sin pretensiones al papel de Claudia, la "Abuela" que se ha preocupado por su barrio durante años. Corey Hawkins interpreta a Benny, que suspira por Nina, con un romanticismo deslumbrante, mientras canta "When You're Home" y "When the Sun Goes Down". Mientras tanto, Ramos ofrece una actuación digna de alguien cuya estrella está aumentando rápidamente: la cámara permanece asombrada por él, fascinada por sus rasgos pecosos, mientras se ilumina con pequeñas alegrías, miedos y deseos.

Pero Chu también es consciente de lo atado que está In the Heights a la tradición. Su película comprende la gramática visual del musical de la película, ya que sutilmente le pone el sombrero ante Esther Williams y su legado de música acuática (en el set de piscina "96,000"), el ballet West Side Story y el gran asunto de Nueva York en el corazón de On the town. También tiene un gran respeto por la historia cultural de Washington Heights. Durante el “Carnaval del Barrio”, un tapiz de banderas -República Dominicana, Brasil, Puerto Rico- vuela por encima de la acción.

En ese punto de la historia, la comunidad se ha visto afectada por un apagón. Puede sentirse en la nariz que estas personas canten sobre ser “impotentes”, pero las imágenes funcionan de maravilla para una película que se siente tan directa en sus creencias. In the Heights es un triunfo musical, sin miedo a levantar su voz al cielo.