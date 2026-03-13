Músico Labrinth declara haber “terminado” con la industria del entretenimiento y reniega de ‘Euphoria’

El músico británico Labrinth ha arremetido contra su discográfica y contra Euphoria, el exitoso programa de televisión para el que compuso la banda sonora, anunciando que ha “terminado” con la industria del entretenimiento.

El productor y músico, cuyo nombre real es Timothy Lee McKenzie, compartió la publicación de Instagram durante la noche del viernes 13 de marzo, apenas unas semanas después de publicar su último álbum, Cosmic Opera: Act I, y poco antes del estreno de la esperada tercera temporada de Euphoria.

“He terminado con esta industria”, escribió, y siguió: “Que se j***a Columbia [Records]. Que se j***a aún más Euphoria. Renuncio. Gracias, y buenas noches”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Labrinth, Columbia Records, HBO y el showrunner de Euphoria, Sam Levinson, para obtener comentarios.

Labrinth debutó como compositor principal de la primera temporada del exitoso drama adolescente de HBO, y recibió elogios de la crítica por sus oscuros sonidos electrónicos y R&B que complementaban los temas de la serie.

En el programa, también se incluyeron varias de sus canciones originales, entre ellas 'Mount Everest' y 'All For Us' (esta última con la voz de la protagonista Zendaya).

'All For Us' ganó el Emmy a la mejor música y letra original, y la banda sonora fue nominada a la mejor composición musical para una serie.

Labrinth volvió para componer la banda sonora de la segunda temporada de Euphoria, e hizo un cameo en el que interpreta la canción 'I'm Tired' durante una secuencia de fantasía inducida por las drogas que vive Rue, el personaje de Zendaya.

El músico ha elogiado anteriormente a Levinson por la libertad creativa que dijo haberle dado, incluida la forma en que aparentemente le animó a escribir cuando estaba inspirado, en lugar de para una escena específica.

open image in gallery El productor Labrinth criticó a 'Euphoria' en Instagram ( Getty )

“El enfoque principal de Sam con la mayoría de la música en el programa es: 'Lab, solo haz lo que ya estás haciendo. No dejes que nadie se interponga en el camino de lo que estás creando, solo sigue haciéndolo'”, dijo Labrinth a Variety en 2022.

“Especialmente estando en la industria de la música, a veces puedes sentirte empujado a hacer algo que la gente espera escuchar, mientras que Sam simplemente dice: 'Quiero escuchar la m***a más rara que tengas en tu disco duro'”, añadió.

No está claro qué ha provocado que Labrinth se distancie del programa. El pasado fin de semana, apareció junto a Levinson en la Semana de la Moda de París, donde Levinson presentó fragmentos de la nueva temporada del programa.

El año pasado se anunció que el oscarizado compositor Hans Zimmer se había incorporado a la tercera temporada junto a Labrinth.

El drama sobre el camino hacia la adultez gira en torno a un grupo de adolescentes que tratan de gestionar su relación con las drogas, el sexo, las redes sociales y los hogares rotos, así como los problemas y emociones asociados a la adolescencia.

La serie ganó nueve premios Emmy en sus dos primeras temporadas, dos de ellos para Zendaya y uno para Colman Domingo.

Sin embargo, la producción de la tercera temporada se paralizó en parte debido a las huelgas de Hollywood de 2024 y también a la muerte del actor Angus Cloud a sus 25 años; Cloud interpretaba en la serie a Fezco, amigo de Rue y traficante de drogas.

Levinson siguió trabajando en los guiones de la tercera temporada mientras los miembros del reparto —muchos de los cuales saltaron a la fama tras protagonizar la serie— buscaba otras oportunidades.

open image in gallery Zendaya actuando con Labrinth en el festival de Coachella en 2023 ( Getty Images for Coachella )

Zendaya, en particular, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Hollywood, y ha vuelto a protagonizar la secuela de Duna, de Denis Villeneuve, además de la película romántica deportiva Desafiantes, de Luca Guadagnino.

Sus estrenos en 2026 incluyen la próxima comedia romántica negra The Drama, junto a Robert Pattinson, y la próxima superproducción de Christopher Nolan, La Odisea, con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson.

La tercera temporada de Euphoria se estrenará en HBO el 12 de abril de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello