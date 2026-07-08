Las escenas de sexo pueden convencer al público de una narrativa glamorosa, pero la realidad suele ser muy, muy vergonzosa.

El arte de las escenas de sexo se ha revolucionado en los últimos años y ahora se contratan asesores de intimidad muy solicitados para coreografiar cada movimiento y garantizar la seguridad de los actores.

Pero la incomodidad que conlleva hacer una escena de sexo no desaparece, y la mayoría de los actores estarán de acuerdo en que simular sexo es una de las tareas más complicadas en el negocio. Y las secuelas de vergüenza y nerviosismo son casi inevitables.

Desde “toallas vaginales”, calcetines de modestia y, como reveló Paul Mescal, un gel corporal especial para imitar el sudor falso, las escenas de sexo candentes que el público ve desde la comodidad de sus asientos de cine no son la realidad para quienes las protagonizan.

Los éxitos televisivos más recientes Euphoria, Bridgerton y Normal People tienen muchas, muchas escenas de sexo. Pero, ¿cómo reaccionan los actores cuando reflexionan sobre la filmación de las escenas o cuando las vieron por primera vez?

Aquí hay nueve escenas que todavía hacen sentir incómodos a los actores:

Olivia Colman

open image in gallery Olivia Colman Micheal Ward ( Getty Images )

Al parecer, la actriz ganadora del Óscar y protagonista de The Crown se sintió tan avergonzada ante la idea de su escena de sexo con su coprotagonista en Empire of Light, Michael Ward, que intentó convencer al director Sam Mendes de que las eliminara.

En un episodio de The Graham Norton Show, Colman relató: “Hubo un momento en particular en el que estaba montada sobre Michael en una situación comprometedora y un poco vergonzosa, y él exclamó: “Hoy es el cumpleaños de mi mamá”. Cuando dijo que tenía 43 años, mi reacción fue: ‘¡Ya, ¡deja de hablar!’”.

Ward, cuyo papel revelación fue en el drama criminal de 2018 Blue Story, dijo sobre trabajar con Colman: “Fue una experiencia increíble. El simple hecho de compartir el mismo espacio ya fue algo increíble. Aprendí mucho sobre cómo ser una persona auténtica; todos tenían un verdadero sentido de la humanidad”.

Y señaló: “Si Olivia hubiera sido grosera, tal vez habría pensado que así es como tengo que ser para alcanzar cierto nivel de éxito, pero el hecho de que sea tan encantadora me demostró que puedo ser una buena persona y, aun así, tener éxito”.

Margot Robbie

open image in gallery Margot Robbie y Leonardo DiCaprio participaron en una escena de sexo sobre una cama llena de dinero en ‘Wolf of Wall Street’ ( Getty Images )

La estrella deThe Wolf of Wall Street, Margot Robbie, estaba tan avergonzada por las escenas de sexo que mintió a sus padres diciéndoles que todo se debía a CGI. En una escena, su personaje Naomi Lapaglia tiene sexo con el protagonista de la película Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) en una cama cubierta de billetes de un dólar.

“Le mentí a mi familia rotundamente durante mucho tiempo y les dije: ‘No me importa lo que escuchen; no hay desnudez; no haré ningún desnudo. Ignoren todo lo que digan los demás; no hay desnudez’”, le dijo al Hollywood Reporter.

“Y luego pensé, ‘La película va a salir y van a ver que hay desnudez’, así que cambié eso a, ‘En realidad es un doble de cuerpo y solo insertaron mi cabeza en otra persona con CGI’”.

“Mi familia no tiene nada que ver con la industria del entretenimiento... y dijeron: ‘¿Pueden hacer eso? Y yo dije, ‘Oh, la tecnología en estos días. ¡No creerías lo que hacen en Hollywood!’”.

Paul Mescal

open image in gallery Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones en ‘Normal People’ ( BBC/Element Pictures/Hulu )

Al protagonizar Normal People como Connell junto a Daisy Edgar-Jones, Mescal tuvo algunos momentos divertidos pero incómodos al filmar la serie. “El viernes de la primera semana, Daisy y yo teníamos que hacer un día de escenas de sexo y estábamos cubiertos con un gel llamado Egyptian Magic”.

“Es básicamente sudor falso. Tuvimos que cambiar de posición y nuestros cuerpos estaban en estrecho contacto”, detalló.

“Cuando nos separamos, hizo un sonido de flatulencia muy fuerte. Daisy y yo comenzamos a reír histéricamente, pero el equipo y el director pensaron que uno de nosotros se había tirado un pedo y realmente estábamos tratando de preservar nuestra dignidad”, admitió Mescal a The Mirror.

Amanda Seyfried

open image in gallery Amanda Seyfried interpretó a Sarah Hendrickson en la serie ‘Big Love’ en 2006 ( Getty Images )

Después de que la estrella de Mean Girls, Amanda Seyfriend, interpretara a la hija mayor Sarah Hendrickson en la serie Big Love de HBO de 2008, vio los episodios con sus padres y se horrorizó cuando finalmente llegó su escena de sexo.

“Estaba sentada allí mirando y, de repente, pasó a una escena en la que dos personas están teniendo sexo, ¡y era yo! Teniendo sexo! Solo pensé, ‘¡No, no, no!’”, contó a The Telegraph.

“Fue mucho más gráfico de lo que recordaba. Estaba horrorizada”, indicó.

Jemima Kirke

open image in gallery Jemima Kirke interpretó a Jessa Johansson en la serie de HBO ‘Girls’ ( HBO )

La estrella de la serie de televisión Girls, Jemima Kirke, descubrió que actuar orgasmos era extremadamente vergonzoso, pero cuando la volvió a ver, estaba orgullosa cuando se estrenó en 2012.

Explicó: “Cuando lo hago yo misma, en el set, y tengo un orgasmo real, no ‘real’, sino como sé que suena en la vida real, porque no sé cómo fingir, me da vergüenza con el camarógrafo. Es vergonzoso”.

“Por alguna razón, cuando sale en la televisión, estoy orgullosa de que forme parte del trabajo”, le dijo al HuffPost.

Christopher Mintz Plasse

open image in gallery Christopher Mintz-Plasse tenía 17 años cuando participó en ‘Superbad’ ( Columbia Pictures )

La mamá del actor Christopher Mintz-Plasse, que interpretó a Fogell (también conocido como McLovin) en Superbad de Jonah Hill, estaba presente mientras él grababa su escena de sexo, porque solo tenía 17 años cuando se estrenó en 2007.

“Definitivamente, es incómodo, en ese momento yo era virgen, así que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Estaba muy nervioso, muy asustado y miré hacia donde estaban las cámaras y mi mamá estaba comiendo un puñado de palomitas de maíz y hablando con los productores. Fue muy surrealista”, dijo Plasse en el programa de Rich Eisen.

Dakota Johnson

open image in gallery Dakota Johnson protagonizó la saga de ‘Fifty Shades of Grey’ con Jamie Dornan y aseguró que las escenas de sexo le parecieron “bastante tediosas” ( Universal Pictures )

En Fifty Shades of Grey, la película, hubo 20 minutos de puro sexo, de los 125 minutos de duración. Y a pesar de que Dakota Johnson protagonizó una buena cantidad de escenas de sexo en la trilogía de Fifty Shades, le dijo a Interview Magazine que no son “cómodas”.

“Son bastante tediosas. He estado simulando sexo durante siete horas seguidas y ya estoy harta”, expresó.

Johnson dijo que estaba muy avergonzada después de provocarse un latigazo cervical durante una escena. “Sufrí un latigazo una vez que él [Jamie Dornan] me tiró en la cama; dolió como el demonio”, dijo a la revista Glamour.

Kate Winslet

open image in gallery Kate Winslet comentó que las escenas de sexo en ‘Revolutionary Road’ con Leonardo DiCaprio le parecieron incómodas por el factor de que su esposo, Sam Mendes, era el director ( AP )

La estrella de Titanic, Kate Winslet, hizo escenas de sexo con Leonardo DiCaprio para la película Revolutionary Road de 2008, que ella ha descrito como incómodas, porque su esposo, Sam Mendes, era el director.

“Yo seguía diciendo: ‘Esto es demasiado... raro’”, reconoció Winslet, de 32 años. “Y Leo decía, ‘Ay, supéralo’”. Y yo contesté, ‘Sí, un pequeño recordatorio: eres mi mejor amigo. Él es mi esposo. Esto es un poco raro’”.

Annabelle Wallis

open image in gallery Annabelle Wallis vio su escena de sexo en ‘Peaky Blinders’ con sus padres ( Getty )

Annabelle Wallis —que interpreta a Grace Shelby en Peaky Blinders— como muchas estrellas, ha descubierto que navegar por las escenas de sexo acompañada de sus padres es una experiencia retorcida. “Estaba en una escena de sexo”, explicó en The Graham Norton Show. “Verla con [mis padres] fue muy incómodo y luego mi papá dijo: ‘Bueno, ¡sabemos de dónde lo sacas! ¡Buena chica!’”.

[Este artículo se publicó originalmente en 2022]