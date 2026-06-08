Zverev sin presión, pero Sinner 'será un jugador aún más fuerte', dice jefe del tenis italiano

Alexander Zverev por fin se quitó la presión después de que se había convertido en el jugador con más partidos en un major en la era profesional —125, para ser exactos— antes de ganar un título de Grand Slam.

Después de levantar el trofeo de Roland Garros, ya no tiene que lidiar con que lo llamen “el mejor jugador que nunca ganó un título grande”.

Ahora, cree que ganar más títulos de Grand Slam es una posibilidad.

“Me pasó muy temprano en el Masters porque gané uno cuando tenía 20 años, y he ganado muchos Masters después de eso”, comentó Zverev, quien ha conquistado siete Masters —los torneos que están justo por debajo de los Grand Slams en importancia. “Así que tuve esa liberación en un evento de nivel Masters muy rápido, y en un Grand Slam tardó más.

“Ahora, pase lo que pase, siempre seré campeón de Grand Slam, y nadie puede quitarme eso”, añadió Zverev. “Quizá eso me dé algo de libertad. Quizá mi mente esté un poco más tranquila cuando juegue una final, en el sentido de que, incluso si la pierdo, seguiré siendo campeón de Grand Slam”.

Zverev no tendrá que esperar mucho para descubrir cómo juega como campeón de Grand Slam: Wimbledon comienza exactamente dentro de tres semanas.

Fue en Wimbledon donde Zverev debutó en un Grand Slam en 2015 con 18 años. En total, Zverev ha jugado 125 partidos en los cuatro majors: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Perdió tres finales de Grand Slam antes de que el domingo por fin venció a Flavio Cobolli en la final del Abierto de Francia.

Según el proveedor de estadísticas Opta, los siguientes jugadores en la era profesional (desde 1968) en la lista de más partidos de Grand Slam antes de ganar un título son: Goran Ivanisevic, con 105 antes de conquistar Wimbledon en 2001, y Andy Murray, con 100 antes de ganar el Abierto de Estados Unidos en 2012.

Ivanisevic no volvió a ganar otro título de Grand Slam, mientras que Murray terminó con tres.

Con 29 años, Zverev potencialmente aún tiene por delante muchos años para intentar ganar más.

Pero el principal obstáculo para Zverev últimamente han sido dos tipos llamados Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Zverev ha perdido nueve partidos seguidos ante el número uno, Sinner, y cuatro de sus últimos cinco contra el número 2, Alcaraz.

El alemán aprovechó al máximo en París después de que Alcaraz se saltó el torneo por una lesión en la muñeca derecha y de que Sinner perdió de manera sorprendente por problemas físicos en medio de una ola de calor en la segunda ronda.

Sinner y Alcaraz habían acumulado nueve títulos consecutivos de Grand Slam hasta la victoria de Zverev.

Alcaraz también se perderá Wimbledon, Sinner defenderá su título en el All England Club.

Los problemas físicos de Sinner

Sinner llegó a París con una racha de 29 victorias y era favorito abrumador para el título. Pero el italiano contó que empezó a sentirse mareado y “con muy poca energía” cuando necesitaba ganar apenas un juego más contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 56 del ranking. Terminó perdiendo en cinco sets en una de las debacles más memorables de la historia del tenis.

“Estaba ganando demasiado; jugando demasiado”, le dijo Angelo Binaghi, presidente de la federación italiana de tenis, a The Associated Press. “Fue simplemente fatiga”.

El año pasado, después de desperdiciar tres puntos en la final del Roland Garros contra Alcaraz, Sinner regresó y venció a su rival español un mes después en la final de Wimbledon.

“En Wimbledon es el más fuerte de todos”, afirmó Binaghi sobre Sinner. “Debería ganar; no esperaríamos otra cosa. Pero si por alguna razón no gana, también tenemos a otros jugadores”.

De hecho, Italia sí tiene profundidad en el tenis masculino ahora mismo con jugadores como Cobolli, que acaba de disputar su primera final de Grand Slam y debutó el lunes en el top 10 del ranking en el número 10; Matteo Berrettini, exfinalista de Wimbledon que alcanzó los cuartos de final en París y es considerado uno de los mejores jugadores del circuito sobre césped; y Lorenzo Musetti, exsemifinalista de Wimbledon; entre otros.

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