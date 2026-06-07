Cobolli llevó a Zverev al límite en la final de Roland Garros, pero su cuerpo cedió

Con los músculos de la pantorrilla y los muslos afectados por calambres, el cuerpo de Flavio Cobolli ya no pudo responder en el quinto set de la final de Roland Garros.

Finalista por primera vez en un Grand Slam, el italiano de 24 años parecía que podría dar una gran sorpresa el domingo antes de perder en cinco sets — 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1 — ante el segundo preclasificado Alexander Zverev, quien conquistó su primer título en un major sobre la arcilla roja parisina.

Reconocido por su excepcional atletismo, Cobolli golpeó con fuerza a Zverev con su gran derecha y, aunque cometió muchos errores no forzados — 65 —, su enfoque de alto riesgo empujó a su rival alemán a un partido largo y a un quinto set.

Pero su cuerpo lo traicionó.

“Sentí calambres en la pantorrilla”, comentó Cobolli, quien dejó la cancha después de ganar el desempate del cuarto set. “Lo intenté con todas mis fuerzas en el cambio de lado. Me tomé los cinco minutos completos. Pero, ya sabes, mi pantorrilla ya no daba más”.

Después de que Zverev tomó ventaja de 2-0 en el quinto set, Cobolli señaló que también tuvo problemas en un cuádriceps y que “se sintió completamente cansado”.

“Ya sabes, mi cuerpo me abandonó en la cancha”, añadió Cobolli, quien fue un talentoso futbolista y miembro de las categorías juveniles de la Roma hasta que decidió enfocarse de tiempo completo en el tenis.

Cobolli indicó que su inexperiencia también le añadió presión ante Zverev, quien disputó su cuarta final de un major.

“Nunca es fácil jugar por primera vez en este escenario, en este tipo de partidos”, expresó.

Cobolli se sentó pensativo en su silla después del partido, pero logró reenfocarse rápidamente en el enorme logro conseguido durante las últimas dos semanas en Roland Garros.

“Sin duda tengo más confianza en mí mismo que cuando comenzó este Grand Slam”, afirmó, y agregó que al llegar a la final está un paso más cerca de su principal objetivo de esta temporada: clasificarse a las Finales ATP.

“Ese ha sido mi objetivo desde el inicio del año”, sostuvo.

‘Solo el comienzo’

Cobolli ingresó al Top 100 en 2023, la misma temporada en la que compitió en las Next Gen ATP Finals. Menos de un año después entró al Top 50, antes de meterse en el Top 20 el año pasado.

Nunca había ganado un partido en una cancha central en un Grand Slam hasta que venció al estadounidense Learner Tien en sets corridos en la tercera ronda. En París, también ganó un gran partido contra el cuarto preclasificado Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final.

“Empecé a jugar tenis cuando era joven y nunca esperé este tipo de resultado”, manifestó. “Ahora que estoy aquí solo quiero hacer posible algo especial. Para mí no está terminado, esto es solo el comienzo. Todavía soy joven”.

Cobolli, que el lunes subirá al 10.º puesto del ranking aspiraba a convertirse en apenas el cuarto italiano en ganar un torneo de Grand Slam en individuales masculinos, después de Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli y Jannik Sinner.

Prometió que lo intentará de nuevo.

“Cuando llegas a la primera final, ¿por qué no a la segunda?”, dijo Cobolli después de ver a Panatta entregarle el trofeo a Zverev. Panatta entregó el trofeo de individuales masculinos el domingo en reconocimiento del 50.º aniversario de su título del Abierto de Francia.

“Tengo que trabajar mucho, disfrutar este camino”, señaló Cobolli. “Quizá si trabajo y disfruto una mezcla de cosas, quizá vuelva a llegar a la final”.

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El redactor deportivo de AP Jerome Pugmire y Andrew Dampf contribuyeron a esta historia.

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