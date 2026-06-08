Eriksen está bien y se espera que salga del hospital tras colapsar durante partido amistoso

Christian Eriksen está “de buen ánimo” y se espera que salga pronto del hospital después de que el domingo volvió a desplomarse en el campo durante un partido amistoso de Dinamarca, informó el lunes el médico de la selección nacional.

Eriksen, de 34 años, se llevó ambas manos al pecho en una acción sin balón antes de caer al suelo a los 65 minutos del amistoso internacional de Dinamarca contra Ucrania en Odense, Dinamarca.

El mediocampista salió del campo caminando por su propio pie después de ser atendido por el personal médico, informó la federación danesa de fútbol tras el partido. Más tarde se sometió a más pruebas en el Hospital Universitario de Odense.

“Hablé con Christian esta mañana y está bien”, indicó el médico del equipo de Dinamarca, Morten Boesen, en una actualización difundida por la federación el lunes por la mañana.

“Está con su familia y está de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa”.

Boesen indicó en el comunicado que la federación “está cuidando bien de los jugadores y del personal y mantiene un contacto regular con ellos”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, publicó en Facebook el domingo por la noche que estaba “enviando mis pensamientos más cálidos a Christian Eriksen y a todos los que lo rodean y se ven afectados”, y añadió que se sintió aliviada al conocer una actualización sobre su estado tras el impacto inicial de su más reciente incidente de salud.

El partido fue suspendido y no se reanudó el juego después del desplome de Eriksen, luego de que el árbitro consultara con el personal y los jugadores de ambos equipos.

A Eriksen le colocaron un desfibrilador cardioversor implantable meses después de que sufrió un paro cardíaco durante el primer partido de la fase de grupos de Dinamarca en el Campeonato Europeo en 2021.

Volvió a jugar menos de un año después de ese incidente, pero tuvo que dejar al su equipo, el Inter de Milán, debido a que la normativa sanitaria italiana prohibía que los jugadores compitan con un desfibrilador cardioversor implantable.

Eriksen regresó por primera vez a la actividad con el Brentford de Inglaterra antes de pasar tres años en el Manchester United, club del que se marchó como agente libre el año pasado. Su equipo actual es el Wolfsburg, en Alemania, donde tiene contrato hasta la temporada 2026-27. El equipo le deseó una pronta recuperación el domingo.

Dinamarca no se clasificó para el Mundial de 2026, que comienza esta semana en Estados Unidos, Canadá y México.

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