Alexander Zverev gana Roland Garros y conquista su primer título de Grand Slam

Alexander Zverev dejó el club de los mejores jugadores de tenis que nunca han ganado un major.

Por fin es campeón de un Grand Slam.

En su cuarta final de Grand Slam, el alemán venció el domingo a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1 para conquistar el título de Roland Garros.

Fue una oportunidad única para Zverev, sin Jannik Sinner o Carlos Alcaraz al otro lado de la red, y el alemán, tercero del ranking, aprovechó al máximo sobre la arcilla roja de Roland Garros.

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