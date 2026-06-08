Jugadores de Irán en el Mundial llevan pines por víctimas de ataque a escuela al llegar a México

La selección de Irán que disputará el Mundial llegó a México con pines en la solapa que destacaban a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria al inicio de la guerra en Oriente Medio.

Los jugadores llevaban pines dorados con el número “168” en sus chaquetas al bajar del avión el domingo en Tijuana, México. La cifra aludía a las personas fallecidas, la mayoría niñas, cuando un ataque del 28 de febrero, probablemente lanzado por Estados Unidos, impactó la escuela en Minab, en el sur de Irán.

La embajada de Irán en Hungría resaltó los pines el lunes en una publicación en redes sociales con una referencia a Minab.

El ataque contra la escuela, que estaba cerca de una base de la Guardia Revolucionaria, ya había sido conmemorado por el equipo de Irán antes de un partido de preparación en marzo en Antalya, Turquía. Los jugadores sostuvieron mochilas escolares rosas y moradas mientras sonaba su himno nacional.

Ni Estados Unidos ni Israel han asumido la responsabilidad del ataque contra la escuela, que ha recibido duras críticas de las Naciones Unidas y de grupos de derechos humanos. El ejército de Estados Unidos está investigando y asegura que nunca atacaría a civiles.

La delegación iraní voló en un jet privado desde Antalya el sábado hacia Tijuana, tras un cambio de planes de última hora hace dos semanas para usar México como base de entrenamiento en lugar de Tucson, Arizona.

Irán se prepara para disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, que ha retrasado la tramitación de visas para los jugadores y ha negado algunas a miembros de la delegación que tienen vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, no está claro cuándo se permitirá que el equipo de Irán ingrese a Estados Unidos antes de su partido inaugural del 15 de junio en Inglewood, cerca de Los Ángeles, para enfrentar a Nueva Zelanda.

Está previsto que Irán regrese a Tijuana entre partidos y vuelva a Inglewood el 21 de junio para jugar contra Bélgica, y luego se dirija a Seattle para medirse con Egipto el 26 de junio.

Irán y Estados Unidos podrían enfrentarse en los dieciseisavos de final el 3 de julio en el estadio de los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas, si ambos equipos terminan segundos en sus grupos.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa