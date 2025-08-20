Zurdo venezolano José Alvarado se reincorpora a Filis tras suspensión de 80 juegos por dopaje

El venezolano José Alvarado, lanzador zurdo de los Filis de Filadelfia, regresó de su asignación de rehabilitación con la sucursal de la Triple A en Lehigh Valley y fue reincorporado de la lista restringida antes del juego del martes por la noche contra Seattle.

El regreso de Alvarado sigue a una suspensión de 80 juegos que le impusieron las Grandes Ligas por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento.

Alvarado no es elegible para la postemporada, lo que posiblemente impacte la decisión del manager Rob Thomson sobre a quién usar como cerrador en las últimas semanas de la temporada regular.

El pitcher tenía un récord de 4-1 con siete salvamentos y una efectividad de 2.70 antes de ser colocado en la lista restringida por las Grandes Ligas el 18 de mayo.

Entre otras opciones de cerrador en un bullpen con buenas variantes están el dominicano Jhoan Duran y Jordan Romano, y los preparadores Orion Kerkering y Matt Strahm.

Alvarado, de 30 años, tiene 52 salvamentos en su carrera, incluyendo un máximo de 13 en 2024.

En el momento de la suspensión de Alvarado, el presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, Dave Dombrowski, dijo que el resultado positivo fue causado por un medicamento para perder peso que Alvarado tomó durante el receso previo a la campaña.

“No es algo que hizo conscientemente”, afirmó Dombrowski. “Lo creo, por la forma en que me lo dijo”.

Alvarado no permitió carreras en cinco apariciones de rehabilitación con Lehigh Valley. Aceptó cuatro hits, ponchó a cuatro bateadores y otorgó cuatro bases por bolas en cinco entradas.

Para hacer espacio en el roster de 26 jugadores, el lanzador derecho Nolan Hoffman fue enviado a Lehigh Valley. El zurdo Josh Walker fue dado de baja para liberar un lugar en la nómina de 40 jugadores.

Alvarado fue el segundo jugador suspendido este año bajo el programa de pruebas de las Grandes Ligas después del jardinero de Atlanta Jurickson Profar.

