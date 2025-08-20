Ohtani conecta su 44to jonrón y Call brilla con Dodgers, que vencen 11-4 a Rockies

Shohei Ohtani conectó su 44to jonrón y Alex Call igualó su récord personal con cuatro hits por los Dodgers de Los Ángeles, quienes vencieron el martes 11-4 a los Rockies de Colorado.

Call y Ohtani sacudieron sendos vuelacercas en solitario en la segunda entrada para ayudar a que los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, tomaran una ventaja de 7-0 en el tercer acto contra Austin Gomber, quien no ha conseguido un solo triunfo.

Ohtani se mantuvo empatado como líder jonronero de la Liga Nacional con el toletero de Filadelfia Kyle Schwarber, quien también conectó un cuadrangular el martes por la noche.

Los Ángeles terminó con 18 hits, y Call se quedó a un triple del ciclo. Will Smith sumó tres hits para elevar su promedio de bateo a .308, el mejor del Viejo Circuito.

Los nueve titulares aportaron al menos un hit por los Dodgers, quienes vencieron a Colorado por undécima vez en 12 compromisos.

Kyle Karros conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas por los Rockies, que ocupan el último lugar y habían ganado cuatro seguidos.

Los Ángeles anotó dos veces en la primera entrada contra Gomber (0-7) antes de que Call y Ohtani conectaran jonrones en la segunda. Toda la alineación de los Dodgers bateó en la tercera, cuando anotaron tres carreras.

En la séptima, añadieron tres más.

Gomber, quien permitió siete carreras en tres entradas, acumula 15 aperturas sin una victoria. Su último triunfo fue el 5 de septiembre de 2024.

Emmet Sheehan (4-2) lanzó seis entradas, igualando su récord personal, y ponchó a siete. Tiene una foja de 3-0 en tres aperturas contra los Rockies.

Por los Dodgers, el dominicano Teóscar Hernández de 5-2 con una anotada y una producida. El cubano Andy Pagés de 5-1 con una anotada. El venezolano Miguel Rojas de 3-2 con una anotada y una remolcada.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-2 con una anotada. El cubano Yanquiel Fernández de 2-0.