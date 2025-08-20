Orioles dilapidan ventaja, pero superan 4-3 a Boston en 11 entradas con roleta de Basallo

El dominicano Samuel Basallo impulsó la carrera de la ventaja con un rodado en la undécima entrada y los Orioles de Baltimore resistieron apenas para superar el martes 4-3 a los Medias Rojas de Boston después de desperdiciar una delantera de dos carreras en la novena.

Los Orioles ganaron su tercer duelo consecutivo y triunfaron por sexta vez en sus últimos siete juegos. Barrieron la serie de dos juegos en Boston, pero necesitaron entradas adicionales después de que Nathaniel Lowe conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la novena para empatar.

Boston llenó las bases con un out en la décima antes de que una doble matanza terminara con la amenaza. Los Medias Rojas tuvieron otra oportunidad con un corredor en tercera y un out en la undécima, pero no pudieron empujarlo.

Los Medias Rojas se fueron de 13-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base.

Alex Bregman elevó un globo al campocorto para terminar el juego, dando al cubnao Yennier Cano (2-6) la victoria y a Corbin Martin su segundo salvamento.

Garret Whitlock (5-3) permitió la carrera sucia en la undécima.

Por los Orioles, el boricua Luis Vázquez de 5-0 con una anotada. El dominicano Basallo de 1-0 con una remolcada.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-0. El venezolano Abraham Toro de 5-0.

