Jonrones de Realmuto, Schwarber y Stott guían a Filis a victoria 6-4 sobre Marineros

J.T. Realmuto conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada, Kyle Schwarber y Bryson Stott también batearon vuelacercas y los Filis de Filadelfia derrotaron el martes 6-4 a los Marineros de Seattle.

El jonrón de Realmuto desapareció la pelota por el jardín izquierdo en el primer lanzamiento del relevista de Seattle Matt Brash (1-2), un sinker. Realmuto, quien conectó su noveno jonrón, se embasó tres veces y remolcó tres carreras.

También conectó un sencillo impulsor y llegó a base por una interferencia del receptor de los Marineros, Mitch Garver. Fue la tercera vez en un mes que los Filis se beneficiaron de una llamada de interferencia del receptor.

Schwarber abrió la pizarra en la primera entrada con su 44º jonrón. Lidera la Liga Nacional en cuadrangulares y las mayores con 104 carreras impulsadas.

Stott conectó su octavo jonrón de la temporada, y Bryce Harper impulsó una carrera con un elevado de sacrificio.

David Robertson (1-0) se llevó la victoria como relevista en su primera aparición en el Citizens Bank Park como miembro de los Filis desde el quinto juego de la Serie Mundial 2022. El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena entrada perfecta para su 22º salvamento y el sexto con los Filis desde que fue adquirido en la fecha límite de canjes.

El cubano-mexicano Randy Arozarena y el venezolano Eugenio Suárez conectaron dobles impulsores para Seattle, que ha perdido cuatro encuentros consecutivos y seis de los últimos siete.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 4-1 con una anotada y una producida. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0 con una remolcada, Polanco de 4-0. El venezolano Suárez de 4-3 con dos impulsadas.