Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Turner y Harper lideran a los Phillies en victoria 12-siete sobre los Mariners

Associated Press
Lunes, 18 de agosto de 2025 22:16 EDT
MARINEROS FILIS
MARINEROS FILIS (AP)

Trea Turner tuvo cuatro hits, incluyendo su primer jonrón en casa esta temporada, Bryce Harper conectó dos jonrones y los Filis de Filadelfia derrotaron el lunes por la noche 12-7 a los Marineros de Seattle.

Turner conectó un jonrón de tres carreras contra el abridor de Seattle, Logan Gilbert (3-5), como parte de una segunda entrada de seis carreras. Turner también logró dos sencillos y un doble para su quinto juego consecutivo con múltiples hits. Terminó con cinco carreras impulsadas.

Harper conectó jonrones en entradas consecutivas. Su jonrón solitario en la sexta entrada marcó la undécima vez que alcanza 20 jonrones en una temporada. Una entrada después, su jonrón de dos carreras al segundo nivel hizo que fuera su trigésimo juego con múltiples jonrones.

J.T. Realmuto tuvo tres hits, incluyendo un jonrón, y los Filis también consiguieron hits impulsadores de Kyle Schwarber, Max Kepler y Bryson Stott. En total, los Filis lograron 21 hits.

Ranger Suárez (9-6) igualó un récord personal con diez ponches para llevarse la victoria. Lanzó seis 2/3 entradas, permitiendo dos carreras en cuatro hits.

Relacionados

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 4-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in