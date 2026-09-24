Zidane dice que dirigir su primer partido con Francia supera su debut como jugador

Se le preguntó a Zinedine Zidane si hacerse cargo de su primer partido como técnico de Francia el viernes se sentirá igual de especial que su debut como jugador con Les Bleus hace más de 30 años.

“Quizá incluso más”, dijo un sonriente Zidane el jueves antes del partido de la Liga de Naciones en Turquía. “Siento una emoción inmensa al estar al frente de esta selección de Francia”.

El sueño de Zidane se hizo realidad cuando reemplazó a Didier Deschamps después del Mundial. Su antiguo compañero de selección estuvo al mando durante 14 años, conquistó la Copa del Mundo en 2018 y perdió la final de 2022.

Ahora es el turno de Zidane de dejar su huella en un equipo en el que alguna vez brilló. Con el apodo cariñoso de “Zizou”, su rostro fue proyectado en el Arco del Triunfo en París la noche en que Francia celebró su primer triunfo en un Mundial en 1998. Zidane anotó dos goles de cabeza en la final, en la victoria 3-0 sobre Brasil, y más tarde ese año ganó el Balón de Oro. Dos años después, fue clave para que Francia conquistara la Eurocopa.

Su ascenso a la cima parecía casi predestinado, pues su carrera internacional comenzó de manera brillante en 1994 con dos goles deslumbrantes contra la República Checa después de ingresar como suplente.

Luego ganó títulos de liga con Juventus y Real Madrid. Ejecutó una sublime volea para que el Madrid obtuviera la Liga de Campeones en 2002.

Zidane entiende que las expectativas son altas, dados sus logros como jugador y la forma en que condujo al Real Madrid a tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones como entrenador.

“Es algo nuevo. Estoy asumiendo como entrenador principal, así que la gente está hablando de ello”, comentó. “Tiene sentido”.

Después de enfrentar a Turquía, Francia visita a Bélgica el lunes antes de recibir a Italia el 2 de octubre y a Bélgica tres días después, con ambos partidos en el Stade de France.

El goleador histórico Kylian Mbappé será el capitán del equipo contra Turquía en el estadio Kocaeli, en İzmit, tras dejar atrás una lesión menor.

Se le preguntó a Zidane por qué, dado que Mbappé es el capitán, no estuvo presente en la conferencia de prensa previa al partido del jueves. En su lugar, fue el mediocampista Adrien Rabiot quien habló con los medios.

“La obligación es tener a un jugador y al entrenador”, explicó Zidane. “(Mbappé) está bien. Estará listo para jugar mañana”.

Zidane puede elegir entre seis caras nuevas en su convocatoria.

El delantero Esteban Lepaul (Rennes), los defensores Leny Yoro (Manchester United) y Jeremy Jacquet (Liverpool), el mediocampista Lucas Da Cunha (Como), Andy Diouf (Inter Milan) y Guillaume Restes (Toulouse) están listos para debutar.

“Estoy contento con lo que he visto hasta ahora. La selección de Francia está abierta a todos”, señaló Zidane, de 54 años. “Tenemos un buen plantel, algunos veteranos, algunos recién llegados”.

El aura de Zidane eclipsa a los jugadores

Rabiot es uno de los vicecapitanes de Zidane, junto con el delantero Ousmane Dembélé y el lateral derecho Jules Koundé.

Rabiot dijo que la enorme atención puesta en Zidane les daba a los jugadores un bienvenido segundo plano.

“Su aura hace que atraiga mucha atención”, afirmó Rabiot. “En cierto modo, es algo bueno que el foco esté más en el entrenador que en los jugadores. Les da un poco más de paz y tranquilidad”.

Zidane entiende los reflectores, pero no los busca.

“Hay que aceptar cómo son las cosas. Pero no estoy aquí para eso”, sostuvo. “Ganar partidos es lo que más me interesa”.

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