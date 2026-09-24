Javier Aguirre se expresa optimista en Valencia: "Hay calidad para no estar sufriendo"

Javier Aguirre llegó el jueves a Valencia y el veterano técnico declaró que hay “mucho trabajo” por hacer para ayudar al equipo a recuperarse de un mal inicio de temporada, pero insistió en que había suficiente talento y calidad para encarrilar de nuevo al plantel.

Valencia anunció el nombramiento del “Vasco” el miércoles como nuevo entrenador para reemplazar a Carlos Corberán, quien fue despedido después de que el equipo perdió cuatro de sus primeros cinco partidos en La Liga española. En totalidad, han perdido cinco de sus primeros siete encuentros.

“Hay mucho trabajo por hacer. Todavía queda mucha liga. “Hay cosas que hacer, siempre estamos para trabajar”, dijo Aguirre brevemente a los reporteros.

Aguirre se hace cargo de un séptimo club español diferente después de dirigir a su México natal en la Copa del Mundo. La tercera etapa de Aguirre, de 67 años, como seleccionador de México terminó con una derrota en los octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Mencionó que aceptó el reto de dirigir a Valencia por la trayectoria del club: “La institución, la historia, la historia. Llego 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡buah! Era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que cueste mucho al rival sacar algo de aquí”, sostuvo.

Su primer partido al mando será en la cancha del recién ascendido Racing Santander el 11 de octubre.

Elogió la plantilla del Valencia al decir que tiene la calidad “para no estar sufriendo”, mostrándose optimista sobre las posibilidades del equipo de salir del fondo de la tabla. Actualmente está penúltimo en la clasificación de 20 equipos, por delante del Málaga.

“Hay mucho talento individual e intentaremos sacar lo mejor del grupo”, dijo. “En algunos partidos merecieron más, y los últimos encuentros fueron fantásticos”.

Aguirre entrenó anteriormente a los clubes españoles Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Firmó un contrato con Valencia hasta el final de la temporada.

Valencia indicó que el club tiene la opción de ampliar el contrato de Aguirre por un año adicional.

Su contratación completa una reconstrucción temprana de las operaciones futbolísticas de Valencia tras su mal inicio en La Liga. Al despedir a Corberán, el Valencia también destituyó al director ejecutivo de fútbol Ron Gourlay y desde entonces ha nombrado a Braulio Vázquez como director deportivo.

"Para él es un reto venir aquí. Viene de entrenar a México, que no es cualquiera, y es un reto importante para él”, dijo Vázquez.

“El contexto no le asusta... es muy ambicioso. Sabe dónde viene y necesitamos a alguien que no le asusten los retos. Para nada le asusta el Valencia, conoce la liga, tiene experiencia y está preparado”, añadió

Vázque mencionó que no tiene atado un entrenador para la próxima temporada.

"Aunque no nos clasificáramos para Europa, si estamos contentos con Javier Aguirre, no significa que esté descartada su continuidad”, indicó.

El propietario Peter Lim, un empresario singapurense, ha sido señalado durante mucho tiempo por los aficionados de Valencia como responsable de las dificultades del equipo en los últimos años. Afirman que Lim, quien tomó el control en 2014, ha tratado al club únicamente como un negocio.

Valencia no ha terminado por encima del noveno puesto en La Liga desde que fue cuarto en 2017-18 y 2018-19. La temporada pasada fue noveno.

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