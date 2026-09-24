Antonelli busca consolidar su liderato de la F1 en Bakú, un año después del derrumbe de Piastri

Kimi Antonelli insiste en que la lucha por el título de la Fórmula 1 “no ha terminado” al afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán de esta semana con una amplia ventaja de 81 puntos.

Parece prácticamente sentenciado, pero Bakú ya ha deparado sorpresas antes y el italiano de 20 años fue superado por George Russell, su compañero de equipo con Mercedes, en ambas sesiones de entrenamientos del jueves.

Hace un año, Bakú fue el lugar donde la aspiración al título de Oscar Piastri empezó a desmoronarse. El australiano lideraba la clasificación cuando casi se caló en la parrilla, cayó al último puesto y se estrelló, todo en el lapso de aproximadamente un minuto en la primera vuelta.

Eso dio inicio a una racha de seis carreras sin subir al podio para Piastri, que tuvo que ver cómo la pelea por el campeonato se convertía en un duelo entre el eventual campeón Lando Norris y Max Verstappen.

Antonelli, cuyas prácticas se vieron afectadas por problemas en el auto el jueves, se muestra cauto mientras apunta a convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.

“Hasta que cruzas esa línea de meta, no se ha terminado. Es como el tenis, un punto a la vez. Aquí, una carrera a la vez”, declaró. “Cuanto antes se termine, mejor. Aún queda mucho y no va a ser fácil. Va a ser intenso, pero estoy listo para dar lo mejor de mí y seguir divirtiéndome”.

Hay diferencias clave este año. Para empezar, la ventaja de Antonelli es más del doble del mayor margen que tuvo Piastri el año pasado. Se presenta tras victorias consecutivas, no con la controversia por órdenes de equipo que perseguía a Piastri y Norris hace un año.

En cuanto a Piastri, afirma que su regreso a un escenario donde ganó en 2024 y vivió una pesadilla en 2025 es “amor-odio en cierto modo”.

“Creo que probablemente mi mejor carrera de la historia ha sido en este circuito y probablemente mi peor carrera de la historia también ha sido en este circuito, así que siempre es movido”, dijo Piastri.

Russell, el más rápido en ambas prácticas

Russell fue dominante en ambas sesiones de entrenamientos del jueves: lideró la primera por 0,4 segundos y en la otra superó Antonelli, el segundo, por 0,552.

Max Verstappen fue el mejor entre los pilotos que no son de Mercedes: marcó el segundo mejor tiempo en la primera sesión y el tercero en la segunda, con los dos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton muy cerca detrás en ambas.

El día de Antonelli se vio alterado por una falla hidráulica que dejó su auto humeando a un costado de la pista en la primera sesión. Arvid Lindblad golpeó una barrera en la segunda práctica, lo que provocó una interrupción con bandera roja.

Los rivales de Antonelli por el título necesitan reaccionar

Los tres pilotos británicos que están detrás de Antonelli intentan recuperarse de carreras decepcionantes en el Gran Premio de España hace dos semanas.

Russell prácticamente se descartó de la lucha por el título tras una actuación poco competitiva que lo llevó al quinto puesto en Madrid, mientras que Norris se quedó lamentando un coche de seguridad virtual en mal momento que le costó la victoria. Hamilton abandonó, con lo que el piloto de Ferrari suma cinco carreras sin podio.

“Voy a seguir luchando en cada carrera hasta que sea matemáticamente imposible, pero eso no cambia cómo hago mi trabajo. Obviamente hay un déficit enorme, pero ahora mismo ni siquiera es realmente una consideración”, dijo Russell el miércoles.

La doble apuesta de Red Bull por Isack Hadjar

Red Bull confía en la salud de Isack Hadjar y en su potencial con la esperanza de que el joven piloto francés se convierta en uno de los grandes talentos de la F1.

Fue un día difícil para Hadjar, ya que una falla de motor en la primera práctica le costó un tiempo valioso para readaptarse a la F1. En la segunda sesión marcó el noveno mejor tiempo.

Hadjar vuelve para Bakú pese a decir que todavía siente dolor por la fractura de muñeca que lo dejó fuera de las últimas tres carreras. Además, tiene una extensión de contrato para ser compañero de Verstappen en 2027.

Las lesiones de muñeca pueden tener consecuencias a largo plazo. Lance Stroll regresó apresuradamente tras fracturas de muñeca sufridas en un accidente de ciclismo en la pretemporada de 2023, pero aun así terminó perdiéndose una carrera en 2025 cuando necesitó una operación posterior para tratar el dolor persistente.

Una inusual carrera en sábado en medio de la incertidumbre por el calendario

Es una semana de carrera inusual en una temporada de F1 muy inusual, ya que el Gran Premio de Azerbaiyán se disputa en sábado para dejar espacio a un día nacional de conmemoración el domingo. Eso significa prácticas el jueves y clasificación el viernes.

Esto inicia una racha de tres carreras en tres semanas debido a la ronda extra de la próxima semana en Malasia, que aún mantiene la marca del cancelado Gran Premio de Bahrein.

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