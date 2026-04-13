Yamal quiere emular a LeBron y Neymar con un Barça que busca una remontada en la Champions

Lamine Yamal se inspira en LeBron James al intentar liderar al Barcelona a una remontada en la Liga de Campeones.

El Barça visita el martes a su rival español Atlético de Madrid el martes con la necesidad de revertir la derrota 2-0 del partido de ida de los cuartos de final como local la semana pasada.

Lamine cambió la imagen de su perfil de Instagram por una foto de James abrazando el trofeo de la NBA tras la victoria de los Cavaliers de Cleveland sobre los Warriors de Golden State en 2016. El equipo de James iba perdiendo 3-1 en esa serie antes de conquistar el título.

“Es uno de los referentes. Pensaré en cómo lo hizo él y ojalá me salga igual”, dijo Lamine el lunes. “Tenemos muchos líderes en el equipo. Me considero uno, pero no soy el único”.

También habló de otro de sus ídolos: Neymar. El delantero brasileño lideró al Barcelona en la histórica remontada ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones de 2017. Los azulgranas ganaron 6-1 en el partido de vuelta tras perder 4-0 en Francia.

“Lo he visto muchas veces el 6-1, lo vi en directo”, evocó el juvenil astro. “Neymar ha marcado toda mi infancia, es mi ídolo y estaré agradecido siempre por lo que ha dado al fútbol”.

Lamine confía que Neymar, de 34 años, entre en la convocatoria de Brasil para el Mundial. El delantero juega en el club brasileño Santos y no fue incluido por el entrenador Carlo Ancelotti en la convocatoria más reciente de Brasil en la fecha FIFA de fines de marzo.

“Nos inspira a todos, pagas una entrada por verle y pasan dos o tres días del partido lo volvías a ver sólo por ver sus jugadas”, destacó Lamine sobre Neymar. "Darle las gracias por lo que le ha dado al fútbol y ojalá pueda estar en el Mundial”.

¿Regresa Oblak?

El arquero Jan Oblak podría regresar al once inicial del Atlético después de estar fuera de acción durante más de un mes por una lesión muscular.

Los rojiblancos esperan alcanzar las semifinales por primera vez desde 2017.

El entrenador Diego Simeone no descartó el regreso de Oblak, aunque no juega desde el 10 de marzo en la victoria 5-2 sobre Tottenham en los octavos de final. El guardameta ha estado entrenándose con el equipo en los últimos días y, según informes, está en condiciones de ser titular.

“Todavía no di la formación a los chicos”, dijo el técnico argentino. "Se la doy a ellos primero cuando son las siete, que estamos en el hotel y hasta ahí tenemos tiempo de decidir cómo empieza”.

Oblak se lesionó un músculo ante el Tottenham. El arquero argentino Juan Musso ha sido su reemplazo desde entonces y ha encajado 10 goles en seis partidos como titular, incluidos dos en la derrota 2-1 del Atlético en Sevilla en La Liga el sábado.

Quien sea que arranque tendrá que enfrentar un prolífico ataque del Barça que incluye a Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. En el Barcelona no estará Raphinha por una lesión en el tendón del isquiotibial.

Este será el quinto partido entre el Atlético y el Barça en menos de dos meses. Se han repartido los otros cuatro en Europa, La Liga y la Copa del Rey.

“Nosotros estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, de lo que necesitamos y tenemos que hacer y vamos a ir a buscar", afirmó Simeone.

El Barça, cinco veces campeón de Europa, llegó a las semifinales el año pasado, cuando fue eliminado por el Inter de Milán, que terminó como subcampeón.

El entrenador azulgrana Hansi Flick dijo que sus jugadores necesitan confiar en que pueden lograr la remontada.

“Creo en mi equipo y pienso que podemos hacerlo. Es posible", declaró Flick. "Sé que nos enfrentamos a un Atlético fuerte con grandes jugadores. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, porque esa fue la diferencia en el partido de ida”.

Flick no descartó que el mediocampista Frenkie de Jong tenga su primera titularidad tras una larga ausencia por una lesión de los isquiotibiales.

Quien avance el martes se enfrentará al ganador del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa en las semifinales. Arsenal ganó 1-0 en el partido de ida jugado en Lisboa la semana pasada. Su partido de vuelta en Inglaterra será el miércoles.

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