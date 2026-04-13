Tres gigantes del fútbol europeo tienen la soga en el cuello en la Liga de Campeones

Tres de los clubes más laureados del fútbol europeo están al borde de la eliminación en la Liga de Campeones.

Real Madrid, Liverpool y Barcelona deben remontar derrotas del partido de ida en los cuartos de final de esta semana.

Entre los tres se acumulan 26 consagraciones de la Copa de Europa. Pero tendrán que emplearse a fondo para acceder a las semifinales.

El Madrid, dueño del récord con 15 títulos , está abajo 2-1 ante el Bayern Múnich tras una derrota en casa en el partido de ida de la semana pasada en el estadio Santiago Bernabéu.

Liverpool quedó abajo 2-0 en su eliminatoria ante el campeón defensor Paris Saint-Germain de cara al partido de vuelta del martes en Anfield, y Barcelona sufrió una sorpresiva derrota 2-0 como local ante el Atlético de Madrid en elCamp Nou.

En el otro cruce de cuartos de final, Arsenal lidera 1-0 al Sporting de Lisboa de cara al partido del miércoles en el Emirates.

El Madrid se juega otra temporada con las manos vacías

Con nueve puntos de desventaja respecto del líder Barcelona en La Liga de España, la mejor opción del Madrid para tener éxito esta temporada quizá esté en la competición que lo define: la Liga de Campeones.

Pero enfrenta un gran desafío para remontar la eliminatoria ante el Bayern en Múnich el miércoles.

El gigante alemán ha sido uno de los equipos más destacados de Europa esta temporada: terminó segundo en la fase de liga con siete victorias en ocho partidos y arrolló 10-2 a Atalanta en el global en los octavos de final.

El Bayern ha ganado 39 de sus 45 partidos en todas las competiciones esta temporada, y solo ha perdido dos. El equipo de Vincent Kompany parece bien encaminado para conquistar una séptima Copa de Europa, lo que lo igualaría con el AC Milan como el segundo equipo más exitoso en la historia de la competición.

Con Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, el Bayern tiene uno de los ataques más letales de Europa, pero tuvo que apoyarse en la vigencia de Manuel Neuer, su arquero de 40 años, para mantener a raya al Madrid en el partido de ida.

Eso debería servir de aliento para el Madrid, ya que logró generar tantas ocasiones ante la defensa del Bayern, pero tendrá que encontrar la manera de superar a Neuer para evitar la eliminación.

Déjà vu para Liverpool

El PSG puso fin a la campaña de Liverpool en la Liga de Campeones la temporada pasada y parece listo para repetirlo este año.

La victoria en el partido de ida en París la semana pasada no reflejó la superioridad del equipo de Luis Enrique esa noche, cuando tuvo una gran cantidad de ocasiones para construir una ventaja aún más contundente.

“El PSG fue el mejor equipo, pero no nos rendimos y por eso todavía tenemos una oportunidad en esta eliminatoria, porque ellos nos mantuvieron con vida al no convertir algunas ocasiones claras”, dijo Arne Slot, técnico de Liverpool.

Liverpool, seis veces campeón, confiará en la famosa afición de Anfield para intentar inspirar otra célebra remontada, al estilo de su triunfo 4-0 ante el Barcelona en 2019 tras perder 3-0 en la ida.

La derrota, en cambio, haría que aumentara la presión sobre Slot después de que la defensa del título de la Liga Premier se desmoronara temprano en la campaña.

¿Puede el Barça remontar?

Encaminado a ganar títulos españoles consecutivos, el Barça también corre el riesgo de otra sorpresiva eliminación de la Liga de Campeones.

La derrota ante el Inter de Milán en la semifinal del año pasado fue un golpe inesperado, y una eliminación en cuartos de final ante el Atlético sería todavía más imprevista.

Pero eso es lo que se perfila para el equipo de Hansi Flick si no puede remontar un 2-0 en contra en el Estadio Metropolitano el martes.

El Atlético de Diego Simeone ya eliminó al Barça de la Copa del Rey el mes pasado y amenaza con completar el doblete.

En aquella ocasión, los azulgranas reaccionaron tras un 4-0 en contra en el partido de ida para ganar 3-0 en la vuelta. Eso podría ofrecer algo de aliento, especialmente con un ataque que cuenta con Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. La ausencia del lesionado Raphinha, sin embargo, podría ser crucial.

Arsenal acusa la presión

Arsenal afronta una semana crítica en su intento de lograr el doblete de Premier-Champions.

Viaja a Manchester City el domingo para un partido clave en la lucha por el título, pero antes de eso el equipo de Mikel Arteta se mide con el Sporting.

Con ventaja 1-0 gracias al gol de Kai Havertz en el tiempo añadido en Portugal, Arsenal es favorito para resolver la serie en casa. Pero en las últimas semanas ha habido señales de que la presión ha zarandeado al líder de la Premier.

La derrota ante el City en la final de la Copa de la Liga inglesa y la sorpresiva caída ante el Southampton de segunda división en la Copa FA terminaron con la persecución de Arsenal por un cuádruple de trofeos.

Otra derrota ante Bournemouth en la liga el sábado permitió que el City, segundo, recortara la diferencia en la cima a seis puntos de cara al choque de este fin de semana. El City además tiene un partido pendiente.

A la luz de eso, Arsenal podría encontrar un alivio al centrar su atención en Europa.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes