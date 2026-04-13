Rory McIlroy sigue en el trono del Masters y va por más majors

Rory McIlroy pasó de convertirse en el sexto jugador en completar el Grand Slam de carrera a ser apenas el cuarto en ganar el Masters dos años seguidos. Jack Nicklaus y Tiger Woods son los únicos otros jugadores que pertenecen a ambos clubes.

Un trío de élite, sin duda.

Si incorporarse al primer grupo no fue lo suficientemente difícil para McIlroy —11 años intentando conseguir el último tramo del Grand Slam—, entonces ganar su segunda chaqueta verde del Masters fue un recordatorio claro de lo difícil que fue llegar hasta ahí.

“Pensé que el año pasado fue muy difícil ganar por el hecho de intentar ganar el Masters y el Grand Slam”, comentó McIlroy. “Y este año me di cuenta de que simplemente es muy difícil ganar el Masters”.

Entonces, ¿hacia dónde va a partir de aquí?

McIlroy cayó en un bache el año pasado después de cumplir un sueño de toda la vida. Le irritaban las preguntas interminables sobre qué lo motivaría, cuál era la siguiente montaña por escalar, cuando lo único que quería era disfrutarlo. Por fin volvió a encarrilarse en el Abierto de Irlanda.

No parece que eso vaya a ser un problema esta vez.

“Sentía que el Grand Slam era el destino, y me di cuenta de que no lo era”, manifestó McIlroy después de cerrar otro domingo por la tarde de locura en el Augusta National con una victoria por un golpe sobre Scottie Scheffler.

“Acabo de ganar mi sexto major, y siento que estoy en un muy buen momento con mi juego y mi cuerpo”, señaló. “No quiero ponerle un número, pero siento que esta victoria es simplemente... no quiero decir una parada en el camino, es solo parte del camino”.

El intento de ponerle un número a cuántos majors ganará comenzó mucho antes de que ganara su primer Masters, y ni hablar del segundo. McIlroy conquistó su primer major en el Abierto de Estados Unidos de 2011 en el campo de Congressional al destrozar el récord de puntuación a 72 hoyos con 268.

Eso llevó a Padraig Harrington a decir: “Si van a hablar de alguien que desafíe el récord de Jack, ahí tienen a su hombre”.

Nicklaus tiene el estándar de oro con 18 majors. Woods le sigue con 15. McIlroy tiene seis, empatado con Nick Faldo, Lee Trevino y Phil Mickelson.

Fred Couples se sumó al coro el jueves al decir que "Rory quizá no vuelva a perder esto nunca más después del año pasado”. Y al día siguiente Couples añadió: “Quiero decir, de verdad podría ganar cinco más de estos”.

Fácil, ¿no?

“Sí, yo no lo hago fácil”, dijo McIlroy. “Solía hacerlo fácil a principios de mis 20, cuando ganaba estas cosas por ocho golpes”.

Aún tiene el récord del Campeonato de la PGA por margen de victoria, cuando ganó en Kiawah Island por ocho golpes en 2012, el año después de su triunfo por ocho golpes en Congressional.

“No, es que es difícil. Es difícil ganar torneos de golf, especialmente aquí”, expresó. “Quizá han tenido un par de ganadores que se escaparon a lo largo de los años, pero siempre parece ser un final muy apretado en este campo”.

No fue fácil hace un año, cuando perdió una ventaja dominical una vez en los primeros nueve hoyos y dos veces en los últimos nueve antes de vencer a Justin Rose en un desempate. Y tampoco lo parecía esta vez, cuando perdió una ventaja de seis golpes el sábado y luego, en dos ocasiones, se encontró dos golpes por detrás de distintos jugadores: Cameron Young en los primeros nueve y Justin Rose en los últimos nueve.

Scheffler estaba al alcance y tuvo que conformarse con hacer 11 pares consecutivos. Young tuvo putts para birdie en ocho hoyos seguidos en los últimos nueve y no embocó ninguno.

Y luego McIlroy estuvo a un suspiro de meterse en problemas durante la última hora: el wedge que apenas superó el falso frente en el 15, un salvamento con subida y bajada desde fuera del green del 17 que le dio una ventaja de dos golpes rumbo al último hoyo, y un drive tan a la derecha que McIlroy no estaba seguro de dónde había quedado cuando se alejó del tee.

Terminó con más alegría que alivio, una gran diferencia respecto a hace un año. Las únicas lágrimas llegaron cuando habló con sus padres, que no estuvieron en Augusta el año pasado y a quienes hubo que convencer para que vinieran este año porque no querían “gafarlo”.

Con un bogey en el último hoyo que podía permitirse, terminó con una ventaja de un golpe sobre Scheffler, el jugador número 1 del mundo. Esta fue la primera vez desde el Abierto de Estados Unidos de 2002 que los dos mejores jugadores del mundo —Woods y Phil Mickelson en Bethpage Black— fueron los dos mejores en un major.

McIlroy y Scheffler se han combinado para ganar cuatro de los últimos cinco majors. A Scheffler le falta el Abierto de Estados Unidos para unirse al club del Grand Slam de carrera, y su posición como número 1 del mundo no está amenazada incluso después del más reciente título del Masters de McIlroy.

“He competido contra él durante mucho tiempo, y no ganas la cantidad de torneos que él ha ganado aquí sin ser bastante resiliente”, dijo Scheffler.

McIlroy es el primer jugador desde Adam Scott en 2013 que se tomó tres semanas libres antes de ganar el Masters. Hay una sensación de que eso formará parte de su plan de aquí en adelante cuando sea posible. Se sintió como algo más que un miembro honorario por la cantidad de viajes que hizo a Augusta en las últimas semanas.

“Creo que es un buen modelo”, dijo McIlroy. “No voy a tomarme tres semanas libres antes de cada major. ... Cuando he hablado con Jack Nicklaus a lo largo de los años sobre cómo se preparaba para los majors, él iba la semana anterior y simulaba un torneo".

“Creo que sin duda es una buena manera de prepararse de cara a los próximos majors”, indicó.

El siguiente comienza el 15 de mayo, otra parada en el camino sin necesidad de fijar un objetivo de cuántos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes