Woodruff va a la lista de lesionados de Cerveceros y su estado es incierto para los playoffs

Los Cerveceros de Milwaukee colocaron el domingo al lanzador Brandon Woodruff en la lista de lesionados por 15 días debido a una distensión en el músculo dorsal derecho, poniendo en peligro su disponibilidad para los playoffs.

Woodruff, quien regresó esta temporada después de una cirugía de hombro en octubre de 2023, sintió algo extraño en su tríceps durante una sesión de bullpen el sábado, y una evaluación inicial rastreó el problema hasta el dorsal en su parte superior de la espalda.

“Este es un efecto secundario de volver a hacer esto a un alto nivel, y eso es todo”, afirmó Woodruff mientras estaba sentado en el dugout de los Cerveceros. “¿Es esto el fin de mi carrera? No, no es nada de eso. No es nada comparado con la cirugía, pero es solo una de esas cosas que sanará, mejorará. Es solo un mal momento”.

La noticia llega cuatro días después de que el zurdo colombiano José Quintana ingresara a la lista de lesionados por 15 días con una distensión en la pantorrilla izquierda.

Esos dos movimientos dejan a los Cerveceros, que tienen el mejor récord de las Grandes Ligas, con mucha incertidumbre sobre cómo podrían organizar su rotación de playoffs más allá de Freddy Peralta y Quinn Priester.

Desde que salió de la lista de lesionados a mediados de agosto, la sensación novata Jacob Misiorowski había permitido 21 carreras en 30 entradas y un terrcio, y el manager Pat Murphy habló el viernes sobre la posibilidad de darle un papel de relevo en la postemporada.

“Todos los que han lanzado bien son un factor, ¿sabes a lo que me refiero? Cómo lo organizamos y cómo terminamos yendo con eso no será una gran sorpresa para nadie”, indicó el mánager.

Los Cerveceros llamaron al zurdo Robert Gasser para iniciar el final de la serie el domingo contra San Luis. El movimiento con Woodruff fue retroactivo al jueves.

Murphy dijo que el cerrador Trevor Megill, quien ha estado fuera desde finales de agosto con una distensión en el flexor derecho, podría regresar para el final de la temporada si sus sesiones de bullpen el martes y el viernes van bien. Quintana ha podido continuar su programa de lanzamientos mientras trabaja en correr para que su pantorrilla vuelva a estar saludable.

Woodruff, de 32 años, se perdió toda la temporada pasada tras una cirugía para reparar un desgarro de la cápsula anterior y ha tenido un récord de 7-2 en 12 aperturas desde su regreso en julio.

A pesar de su lesión actual, dijo que ha superado sus expectativas en términos de límites en sus entradas lanzadas este año entre su actividad en el entrenamiento de primavera y la temporada.

“Mi mayor objetivo era terminar el año saludable", expresó. "Espero que ganemos la Serie Mundial, y ahora falta un mes".

"Pero sabía, sabía en el fondo, que cuanto más tiempo siguiera, ese es el tipo de efecto secundario (de la cirugía de hombro). ... Cuanto más tiempo sigas, cosas como esta pueden suceder."

Woodruff se abstuvo de establecer expectativas para su estado a corto plazo, señalando que aún no había podido visitar al Dr. Keith Meister, quien realizó la cirugía.

Se esperaba que Woodruff visitara a un especialista en St. Louis el domingo antes de consultar con Meister.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes