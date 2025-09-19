Clayton Kershaw lanzará su último juego de temporada regular con los Dodgers

Clayton Kershaw subirá montículo el viernes para el último partido de la temporada regular de su carrera de 18 años con los Dodgers de Los Ángeles, en lo que promete ser una noche emotiva tras anunciar su decisión de retirarse al final de la temporada.

El zurdo de 37 años estará rodeado por sus compañeros de equipo, su esposa y sus cuatro hijos, y los fanáticos que lo han visto surgir del sistema de ligas menores de los Dodgers para llegar a las mayores a los 20 años y ganar tres premios Cy Young, así como dos campeonatos de la Serie Mundial.

En julio, alcanzó el hito de los 3.000 ponches en su carrera.

“Todos los que son simplemente fanáticos abrazarán a Clayton Kershaw”, comentó su compañero de equipo Freddie Freeman. "Se merece todo lo que va a recibir de los fanáticos. Es la noche de Clayton Kershaw y no puedo esperar para ser parte de ella".

También hay asuntos que atender.

El número mágico de los Dodgers para asegurar un lugar en los playoffs es de seis. Los Gigantes de San Francisco, sus oponentes, marchan tres juegos detrás de los Mets de Nueva York en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

“Este juego importa para ambos equipos. Todos todavía están en la lucha. Tengo un trabajo que hacer, así que voy a salir y hacer mi trabajo. Afortunadamente, tendré eso para distraerme”, indicó Kershaw.

Aunque su velocidad ha disminuido en los últimos años, el fervor competitivo de Kershaw sigue intacto.

"Ganar siempre es mi cosa favorita", manifestó.

Kershaw ha luchado contra lesiones en los últimos años que hicieron que llegar a este punto fuera aún más difícil. Se perdió toda la postemporada el año pasado, cuando los Dodgers vencieron a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial.

"No muchas personas tienen esta oportunidad, así que estoy muy agradecido por ello". dijo

