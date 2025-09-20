Dodgers están en la postemporada por 13mo año consecutivo

Después de que Clayton Kershaw lanzara por última vez en casa en la temporada regular tras una carrera de 18 años, los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su 13era participación consecutiva en la postemporada.

Con una victoria de 6-3 sobre los Gigantes de San Francisco el viernes por la noche, los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, igualaron a los Yankees de Nueva York (1995-2007) con la segunda racha más larga de playoffs en la historia de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta (1991-2005) tienen la racha más larga de las Grandes Ligas con 14 participaciones consecutivas.

"Todo un logro", afirmó el mánager Dave Roberts. "Nunca se vuelve aburrido, nunca lo das por sentado. Se necesita mucho trabajo duro para llegar allí".

Roberts lideró un brindis con champán en el vestuario después de que Shohei Ohtani conectara un jonrón de tres carreras, su 52mo de la temporada, y Mookie Betts añadiera un cuadrangular en solitario.

"Quería asegurarme de que levantáramos una copa por Clayton en este día, y reconocer su carrera y lo que hemos logrado para llegar a la postemporada", expresó Roberts. "Ese es un paso. El siguiente paso es ganar esta división, así que todavía tenemos trabajo por hacer. Una vez que lo logremos, podremos enfocarnos en la postemporada".

Los Dodgers están cuatro juegos de los Padres de San Diego, que ocupan el segundo lugar en la NL Oeste y su número mágico es cuatro para ganar la división. Los Ángeles está tratando de ganar su 12mo título divisional en los últimos 13 años y necesitan tres victorias más para alcanzar 90 por 12do año consecutivo.

Los Dodgers se mantuvieron cinco juegos detrás de Filadelfia por el puesto número 2 en la Liga Nacional y probablemente tendrán que disputar la serie de comodines por primera vez desde 2021.

"Entendemos que todavía queda un largo camino por recorrer", comentó Roberts.

Kershaw se fue sin decisión contra los Gigantes, permitiendo dos carreras y cuatro hits en cuatro 2/3 entradas con seis ponches y cuatro bases por bolas.

"Estoy emocionado por lo que podrían ser las próximas cinco o seis semanas", manifestó. "Nuestro equipo está honestamente lleno de lanzadores en este momento. Puedo hacer las cuentas. Sé que solo hay tantos lugares, así que solo voy a seguir tratando de lanzar bien y veremos qué pasa".

Kershaw dijo que hará otra apertura el próximo fin de semana en Seattle, donde los Dodgers concluirán la temporada regular. Luego, dependerá de la oficina principal decidir dónde encaja el zurdo de 37 años entre una rotación que incluye a Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Blake Snell.

"Vamos a intentar ganar la Serie Mundial", dijo Kershaw, quien se retirará al final de la temporada. "Estoy listo y dispuesto a hacer lo que pueda para ayudar".

___

