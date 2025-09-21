Panthers consiguen su primera victoria de la temporada dominando 30-0 a Falcons

Bryce Young corrió para un touchdown, Chau Smith-Wade devolvió una intercepción 11 yardas para anotar y el novato Ryan Fitzgerald acertó tres goles de campo para que los Panthers de Carolina aplastaran el domingo 30-0 a los Falcons de Atlanta para su primera victoria de la temporada.

Young completó apenas 16 de 24 pases para 121 yardas, pero jugó sin errores después de haber perdido el balón cinco veces en los dos partidos anteriores.

La intercepción devuelta para touchdown de Smith-Wade en el tercer cuarto destacó una actuación dominante para la unidad del coordinador defensivo Ejiro Evero. Los Panthers (1-2) interceptaron dos veces a Michael Penix Jr., forzaron tres pérdidas de balón y limitaron a los Falcons a cinco de 16 conversiones en tercera y cuarta oportunidad para su primera blanqueada desde el 22 de noviembre de 2020.

Fuera de Bijan Robinson, quien acumuló 111 yardas desde la línea de golpeo —72 por tierra y 39 por aire—, los Falcons (1-2) obtuvieron poca producción de su ofensiva.

Penix se mostró inseguro y fue ineficaz desde el principio, acertando 18 de 36 pases para 172 yardas antes de ser reemplazado en el último periodo por Kirk Cousins con los Falcons perdiendo 27-0.

