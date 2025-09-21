Arsenal saca empate 1-1 ante un defensivo Man City con gol en el tiempo de descuento

Arsenal empató en el tercer minuto del tiempo de descuento gracias a Gabriel Martinelli, logrando un empate 1-1 con el Manchester City, cuyo inusual desempeño ultra-defensivo bajo Pep Guardiola casi le da la victoria el domingo en la Liga Premier.

Erling Haaland anotó un gol a los nueve minutos en un contraataque, y el City frustró al Arsenal con una clase magistral defensiva, algo poco común en un equipo dirigido por Guardiola, conocido por valorar la posesión.

Sin embargo, hubo un giro tardío para Guardiola cuando Eberechi Eze lanzó un balón sobre la defensa abarrotada del City y Martinelli lo alcanzó antes de elevar el balón sobre el portero Gianluigi Donnarumma.

Esto dejó al Liverpool, el campeón defensor, con una ventaja de cinco puntos después de solo cinco partidos. El Arsenal está en segundo lugar por diferencia de goles sobre el Tottenham y el Bournemouth.

El City ya está a ocho puntos del ritmo.

Fin de la sequía

Aston Villa puso fin a su sequía de goles, pero aún así no pudo vencer a un Sunderland, que se quedó con diez hombres, y empató 1-1.

Matty Cash lanzó un disparo curvado desde 25 metros que el portero de Sunderland, Robin Roefs, solo pudo desviar hacia su propia red a los 67 minutos, dando a Villa su primer gol después de cinco partidos en la liga.

Sin embargo, Sunderland —jugando con diez hombres desde el minuto 33 tras la tarjeta roja de Reinildo por patear a Cash— igualó al 75 a través de Wilson Isidor, dejando a Villa sin victoria y antepenúltimo en la liga.

Newcastle contenido

Newcastle rotó su equipo después de una derrota en la Liga de Campeones ante Barcelona el jueves y tuvo dificultades para crear muchas oportunidades claras en un empate 0-0 en Bournemouth.

Esto significó que el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, quien solía dirigir al Bournemouth, no ha vencido a su antiguo equipo en siete intentos.

Bournemouth buscaba su cuarta victoria consecutiva después de una derrota en la ronda inicial ante Liverpool y no pudo aprovechar que el Newcastle hizo siete cambios en el equipo que fue derrotado 2-1 por Barcelona.

