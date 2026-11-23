El delantero de Monza Gustavo Varela elevó su cuenta a 11 goles en 11 apariciones en la liga al marcar dos tantos en una victoria 3-0 sobre Fiorentina el lunes, que puso fin a la racha de cuatro derrotas del equipo y lo sacó de la zona de descenso de la Serie A.

En Inglaterra, Keane Lewis-Potter anotó dos goles en tres minutos a mitad de la primera parte para encaminar a Brentford hacia una cómoda victoria 4-0 sobre Everton, que jugó con 10 hombres, en la Liga Premier.

Varela firma otro doblete

Varela consiguió el primero desde el punto penal segundos antes del descanso y luego duplicó la ventaja de Monza siete minutos después de iniciada la segunda mitad con un ingenioso remate de tacón.

Fue el tercer doblete de la temporada para el delantero portugués y significa que es responsable de más de la mitad de los 20 goles del club en la liga en esta campaña.

Jay Robinson, el extremo de 19 años cedido por Southampton, completó la cuenta al cumplirse la hora de juego.

Monza había perdido sus últimos cuatro partidos de liga, pero salió de la zona de descenso y subió al 14º puesto.

Fiorentina está un punto por detrás, en el 16º.

Nada que celebrar para Moyes mientras Brentford se pasea

El doblete tempranero de Lewis-Potter ya había dejado a Brentford con el control total cuando el capitán de Everton, James Tarkowski, fue expulsado poco antes del descanso. Lewis-Potter tuvo la fortuna de que sus dos disparos se desviaran antes de superar al guardameta de Inglaterra Jordan Pickford, pero no hubo nada de suerte en el tercero de Brentford: un remate desde 30 metros a la escuadra de Vitaly Janelt.

El cuarto de Fabio Carvalho en el minuto 90 completó una mala noche para Everton y para el entrenador David Moyes, que alcanzaba un récord del club con su partido número 593 al mando.

El resultado coloca a Brentford en el sexto lugar, un punto y tres puestos por encima de Everton.

Sus 20 goles esta temporada es una cifra que solo superan Brighton y Manchester City.

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