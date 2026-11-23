Los jugadores deben adaptarse a las exigencias del fútbol moderno y aceptar los riesgos que conlleva el deportes si quieren seguir ganando los altos salarios que ofrecen los contratos actuales, afirmó el lunes el técnico del Real Madrid José Mourinho.

Mourinho respondió a una pregunta sobre el impacto del apretado calendario futbolístico tras las graves lesiones sufridas el fin de semana por el delantero del Bayern Múnich Harry Kane y el atacante del Paris Saint-Germain Désiré Doué.

“Yo creo que si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr riesgos. Y es la vida”, expresó Mourinho antes del partido del Madrid en la Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven el martes. "Si hay algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos muchos partidos, se puede también proponer a ese jugador si quiere ganar un 50% menos.

Doué necesitará cirugía después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria del PSG por 3-2 en Niza en la Ligue 1 el sábado. Kane, flamante ganador del Balón de Oro, estará fuera unos meses tras desgarrarse un ligamento del tobillo izquierdo el viernes en el empate 1-1 con Colonia en la Bundesliga y se sometió a una operación.

“Es todo a nivel económico que tiene un peso muy grande... y nos tenemos que adaptar”, señaló Mourinho. “Tenemos que sufrir. Y tenemos que... adaptarnos a una situación nueva y difícil”

Mourinho reconoció que sería preferible jugar menos partidos, pero afirmó que los intereses financieros seguirán dictando el apretado calendario que involucra a clubes y selecciones nacionales.

Doué estuvo con Francia y Kane con Inglaterra durante la más reciente fecha internacional, que terminó la semana pasada.

“Nosotros, los entrenadores de clubes, seguramente pensamos todos ‘para qué hay tantos partidos de selección’, ‘para qué viajes’, ‘para qué amistosos’, ‘para qué esa Copa de las Naciones que no interesa pa nada’”, comentó Mourinho. “Pero esto es... es un entrenador de club, quien lo dice. Los entrenadores de selección, para ellos, son partidos fundamentales. Para las federaciones son partidos fundamentales. Para la gestión económica de las federaciones son partidos fundamentales”.

“Es un conflicto de intereses a nivel deportivo. Pero, al final, es el plin plin (dinero) lo que decide todo. Y a jugar, a jugar”, acotó.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP