A menos que algo cambie, por ahora los Patriots de Nueva Inglaterra seguirán con el suplente Tommy DeVito como su quarterback, con Drake Maye fuera de acción por un tiempo indefinido.

“Tommy es nuestro titular”, afirmó Vrabel el lunes, cuando su equipo regresó de su semana de descanso. “Estamos entusiasmados con eso”.

Vrabel hizo el comentario después de que le preguntaran específicamente si los Patriots habían considerado intentar adquirir a Daniel Jones en waivers, luego de que los Colts de Indianapolis lo dejaran en libertad la semana pasada. Subrayó que también será una gran oportunidad para el novato Behren Morton, quien actualmente está en el equipo de prácticas.

Pero Vrabel también reconoció que la situación es cambiante.

“Vamos a evaluar todo. Pero, de nuevo, no creo que eso sea algo que vaya a ocurrir aquí en los próximos días”, señaló.

DeVito entró al partido después de que Maye sufriera una fractura del peroné derecho en la derrota de Nueva Inglaterra por 35-10 ante los Lions de Detroit en Alemania el 15 de noviembre.

Maye no necesita cirugía, pero aun así podría perderse el resto de la temporada regular.

Todavía está por determinarse si su ausencia requerirá una estancia en la lista de reserva de lesionados. Nueva Inglaterra (5-5) visita el domingo a los Chargers de Los Ángeles.

“Creo que ahora mismo no está en la lista de reserva, no está en la reserva de lesionados. Está en el roster activo, así que así están las cosas hoy”, explicó Vrabel. “Creo que esas cosas, obviamente, son cambiantes. Pero queremos tratar de darle todas las oportunidades posibles para que regrese en algún momento. No sé cuándo será; no estoy seguro. Pero también, tratar de gestionar el roster y hacer lo que tengamos que hacer para intentar ganar cada semana”.

Subcampeón detrás de Matthew Stafford por el premio AP NFL MVP la temporada pasada, Maye ha lanzado para 2.330 yardas, 18 touchdowns y 11 intercepciones, con un 65,6% de pases completos y un rating de pasador de 97,0. Tiene 230 yardas por tierra y tres touchdowns por carrera.

DeVito completó 12 de 24 para 81 yardas, con una intercepción y un pase de touchdown en el cuarto cuarto a Lan Larison para New England, tras reemplazar a Maye contra Detroit.

Los Patriots totalizaron apenas 151 yardas ofensivas en el día, su cifra más baja de la temporada.

“Tommy ha mejorado”, comentó Vrabel. “Sé que, de cara al último partido, creo que al entrar de golpe ahí, tuvo algunas jugadas buenas, tuvo algunas cosas que puede mejorar y detalles pequeños. Estas son cosas en las que mejoró muchísimo desde que llegó aquí”.

También espera que la química que DeVito desarrolló con sus receptores abiertos lo beneficie a medida que asume el rol de titular.

“Muchos de esos muchachos a los que les estará lanzando son algunos de los que trabajaron con él en el campamento de entrenamiento, así que creo que hay cierta continuidad ahí”, indicó Vrabel.

A.J. Brown sigue fuera

No se espera que los Patriots cuenten con el receptor abierto A.J. Brown durante varios partidos debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió en la derrota ante Detroit.

Brown, quien fue adquirido de Philadelphia a cambio de una selección de primera ronda de 2028 y una selección de quinta ronda de 2027, estaba llamado a ser el receptor número 1 de New England. Pero se perdió cuatro partidos por un esguince alto de tobillo sufrido en la Semana 1 y dos partidos más por una lesión de rodilla. Brown suma 11 recepciones para 128 yardas en cuatro partidos.

Vrabel dijo que Brown está manejando los contratiempos lo mejor que puede.

“Creo que eso es difícil. Creo que eso también es algo en lo que todos trataríamos de enfocarnos: en la adversidad, ¿cómo te apoyas, te recuperas y además sacas el mejor provecho?”, expresó Vrabel.

“Físicamente, es duro cuando no puedes hacer eso y decir eso — es: ‘¿Cómo te mantienes involucrado? ¿Cómo eres un mejor compañero? ¿Cómo estás listo y preparado para cuando regreses?’ Todas esas cosas de las que intentas hablar con los jugadores. Creo que es más fácil decirlo que hacerlo”.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP