US Open '26: Adam Scott en selecta compañía para jugar su 100º major consecutivo

Adam Scott no se siente diferente ahora que hace ocho años, cuando estaba a 30 pies y dos putts de asegurar un lugar en el Abierto de Estados Unidos en una extenuante clasificatoria de 36 hoyos. Lo consiguió y extendió su racha a 17 años seguidos jugando todos los majors.

Fue gratificante, sí, pero no era lo que estaba persiguiendo.

“Estoy jugando todos estos majors para ganarlos, no solo para presentarme”, dijo Scott esa húmeda noche de Ohio en 2018.

Nada ha cambiado excepto el número, y es uno que vale la pena celebrar. Cuando el australiano de 45 años haga su salida el jueves en el Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills, será su major consecutivo número 100.

Jack Nicklaus es el único otro jugador que ha llegado a 100 majors seguidos, y se detuvo en 146 consecutivos, un récord tan intocable como cualquiera en el deporte. Para Scott, simplemente llegar a 100 se siente fuera de alcance.

Jordan Spieth es el siguiente entre los jugadores en activo, con 52.

“Y luego piensas en duplicar eso, y es una locura. No es solo jugar a un alto nivel, es cuidarte de la manera correcta, es la longevidad de un deporte en el que la mayoría de la gente... casi cada persona que se te ocurre que podría haber llegado a 100 no lo logró por una lesión”, dijo Spieth.

Le ocurrió temprano a Tiger Woods —46 seguidos hasta una cirugía reconstructiva de rodilla después de ganar el Abierto de Estados Unidos de 2008— y a Rory McIlroy, quien estaría jugando 70 seguidos la próxima semana de no ser por una extraña lesión de tobillo jugando fútbol que lo dejó fuera del Abierto Británico de 2015.

Tom Watson iba en 87 seguidos cuando se lesionó el hombro izquierdo al prepararse para el Abierto Británico de 1996. La racha de Sergio García se detuvo en 84 cuando dio positivo por COVID-19 en el Masters de 2020.

Scott evitó todo eso.

“¿Que no salga nada mal? Es tan fácil perderse torneos de golf. Puedes enfermarte. Lo que sea. Algo va a pasar. ¿Cien seguidos? Es una locura” dijo Scheffler.

La racha de Scott comenzó en el Abierto Británico de 2001, y ha habido algunos sustos. Se aplastó la mano derecha con la puerta de su auto antes del Abierto de Estados Unidos de 2008 en Torrey Pines y aun así jugó, terminando empatado en el puesto 26.

Y luego estuvo 2024, la última vez que jugó una clasificatoria del Abierto de Estados Unidos. Perdió en un desempate por el último cupo y quedó como primer suplente. Scott cayó al número 61 del mundo la semana siguiente —los 60 primeros estaban exentos—, pero una semana antes, Grayson Murray se había quitado la vida.

Los responsables del ranking mundial, en línea con lo que habían hecho cuando murió Payne Stewart, mantuvieron a Murray en la clasificación durante cuatro semanas. La USGA retiró a Murray de consideración —era el número 59— y Scott subió un puesto al número 60 para entrar al Abierto.

Scott llega a su major consecutivo número 100 buscando un trofeo, no un homenaje. Aun así, valora lo que ha hecho para llegar hasta ahí.

“No es algo que te propones hacer, obviamente. Siento mucho orgullo por mi juego y por todo lo que le he dedicado. El hecho de que Jack sea el único otro que haya superado los 100... y él está muy por encima. Le dije que no tenía que preocuparse por eso", añadió Scott.

“Estoy orgulloso de ese logro”, añadió. “Me encantaría que mi historial fuera un poco mejor de lo que es. Todavía queda un poco de tiempo”.

Scott ha ganado 29 veces en todo el mundo, incluido el Masters en 2013. Ha llegado a ser número 1 del mundo. Y ahora tiene una hazaña que podría ser igual de impresionante.

“Absolutamente increíble. Incluso jugar 100 majors a lo largo de tu carrera es un logro asombroso, pero ¿jugar 100 seguidos? Solo pienso en el nivel al que tienes que estar y en no tener lesiones. Hay muchas cosas que tienen que alinearse: nacimientos de hijos que caen en esas semanas, todo ese tipo de cosas”, dijo McIlroy.

Nick Faldo jugó 65 seguidos, una racha que terminó en 2003 con el nacimiento de su hija.

“Estar preparado, poder jugar y mantenerse sano para poder jugar es un gran logro”, añadió Nicklaus.

Nicklaus jugó el Masters de 1962 y no se perdió un major hasta que no participó en el Abierto Británico de 1998. No se le ocurre una ocasión en la que casi se perdiera un major. Nicklaus atribuyó eso a la buena salud, y es algo con lo que Scott puede identificarse.

"Adam está físicamente dotado como atleta", dijo Justin Rose, quien jugó 48 seguidos hasta que se lesionó la espalda durante una ronda de práctica en el Abierto Británico de 2022 y tuvo que retirarse.

“Es muy flexible, fuerte, el tipo de jugador que simplemente aparece en el campo de prácticas”, explicó Rose. “No lo ves pasando muchísimo tiempo en el gimnasio calentando. Y golpea tan bien que no somete su cuerpo a un estrés enorme”.

Scheffler usa el mismo entrenador que Scott y compartió una historia de cuando Scott iba a intentar un peso muerto. El australiano empezó a arquear la espalda en lugar de usar las piernas y, para cuando los entrenadores corrieron a detenerlo, Scott completó el levantamiento.

“Debería haberse roto la espalda. Yo habría estado fuera un año. Es hiperflexible, hipermóvil. Muy pocas personas están hechas así”, añadió Scheffler.

Por más que a Scott le encantaría ganar en Shinnecock Hills —estableció el récord del campo en 2013 jugando con socios, pero allí no pasó el corte dos veces en el Abierto de Estados Unidos—, aún reconoce la hazaña de estar en una categoría que solo ocupa el gran Nicklaus.

Scott duda que muchos más —si es que alguno— se les unan. El juego moderno se basa en la potencia, y los cuerpos se están desgastando.

“Un ejemplo extremo que usaría es Tiger. Se exigió muchísimo y llegó a 14 majors muy rápido y luego todo se desmoronó un poco y no pudo alcanzar el récord (18 majors) que todos pensábamos que iba a superar sin problemas", sostuvo Scott.

“En relación con todos los demás, si van a exigirse al máximo, ¿pueden mantenerse enteros durante estas carreras largas a las que estamos más o menos acostumbrados a ver en este deporte?”

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