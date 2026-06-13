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Los Atléticos vencen 6-4 a los Rockies con Butler anotando por error y con un sencillo

ROCKIES-ATLÉTICOS
ROCKIES-ATLÉTICOS (AP)

Lawrence Butler anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada por un error en un tiro y conectó un sencillo impulsor en la octava para guiar a los Atléticos a una victoria la noche del viernes por 6-4 sobre los Rockies de Colorado.

Shea Langeliers y Nick Kurtz conectaron jonrones solitarios consecutivos en la quinta por los A's. El jonrón de Langeliers, el 18.º del equipo y el que más tiene, recorrió 450 pies hasta el jardín central. Kurtz, que suma 16 jonrones, envió el suyo 471 pies hacia el jardín derecho-central.

Mason Barnett (1-0) trabajó 1 2/3 entradas para llevarse la victoria, y Hogan Harris consiguió los últimos cuatro outs para su sexto salvamento.

Zach Agnos (0-2) cargó con la derrota.

Tyler Soderstrom amplió a 21 juegos su racha embasándose con una base por bolas en la séptima.

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Gage Jump lanzó cinco entradas en blanco, permitió tres hits y ponchó a seis bateadores. Luego llenó las bases en la sexta sin outs tras dos sencillos y una base por bolas, lo que puso fin a su noche.

El zurdo Sean Sullivan lanzó tres entradas en blanco en su debut en las Grandes Ligas. Permitió dos hits y ponchó a dos. Sullivan fue retirado después de realizar 49 lanzamientos.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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