El mal tiempo detiene la 3ra ronda del Memorial; J.T. Poston y Ryan Gerard siguen de líderes

J.T. Poston y Ryan Gerard estaban empatados el sábado en la cima del Memorial cuando llegó una segunda racha de mal tiempo e impidió el resto de la tercera ronda antes de que tomara forma.

Podría haber llegado en un buen momento para Scottie Scheffler, que estaba protagonizando una gran remontada hasta que cometió dos bogeys en tres hoyos, el último tras pegar con un hierro desde el tee y mandar la bola a un arroyo.

Y probablemente no ayudará a jugadores como Poston, que afrontan un largo domingo para recuperar el tiempo perdido y tienen frente a sí 36 hoyos de clasificación para el Abierto de Estados Unidos el lunes.

Poston y Gerard estaban empatados con 9 bajo par tras cinco hoyos, un golpe por delante de Sam Burns, que había completado seis hoyos.

Incluso con cuatro horas de luz disponibles, la Gira de la PGA consideró que había suficiente actividad de tormentas eléctricas en camino como para dar por terminada la jornada. La tercera ronda debía reanudarse a las 7 de la mañana, seguida de una jornada final saliendo desde ambos tees en grupos de tres por primera vez en toda la semana.

Sólo 21 jugadores terminaron la ronda, y Harris English (69) firmó la mejor tarjeta con 3 bajo par para un total de 213.

Scheffler, que intenta unirse a Tiger Woods como los únicos jugadores en ganar tres veces seguidas en el Memorial, comenzó 10 golpes atrás e hizo bogey en el primer hoyo. Y luego, en cuestión de minutos —o eso parece con Scheffler—, estaba en el cuarto puesto tras una secuencia de birdie-birdie-eagle al acercarse al giro, y después un birdie de 8 pies para arrancar los últimos nueve hoyos.

Pero luego hizo par con tres putts desde unos 65 pies, de atrás hacia delante, en el 11, par 5. Encontró un búnker del fondo en el par 3 del 12, un lugar donde es casi imposible mantener la bola en el green (no lo logró), lo que derivó en otro bogey.

Y en el 14, su hierro se desvió a la izquierda y terminó con un chapuzón y un golpe de penalidad, que se sumó a un bogey que dejó al número 1 del mundo con 2 bajo par en la ronda, todavía a ocho golpes de distancia.

Rory McIlroy también estaba a ocho golpes tras 16 hoyos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes