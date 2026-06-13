Angelinos sobreviven a susto con bases llenas en la novena y vencen 4-3 a Rays

Trey Mancini conectó un triple de dos carreras para darle a Los Ángeles una ventaja temprana, el novato Sam Aldegheri lanzó cinco sólidas entradas y Ryan Zeferjahn ponchó a Cedric Mullins con las bases llenas en la novena para ayudar a los Angelinos a vencer la noche del viernes por 4-3 a los Rays de Tampa Bay.

Zeferjahn dio base por bolas al dominicano Junior Caminero en cuatro lanzamientos después de reemplazar a Mitch Farris con dos en base y dos outs. Ponchó a Mullins, abanicando en una cuenta de 2-2 para su segundo salvamento y sellando así la tercera victoria consecutiva de los Angelinos.

Aldegheri (2-1) otorgó dos carreras —una limpia— y tres hits, con tres bases por bolas. Tras la primera entrada, retiró a 10 seguidos antes de dar base por bolas a Chandler Simpson para abrir la quinta.

Aldegheri ponchó al cubano Yandy Díaz mirando, pero el mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo al jardín izquierdo para recortar la diferencia a 4-2. Caminero bateó para una doble matanza con lo que se terminó la amenaza.

Aranda recortó la diferencia a 4-3 con un sencillo con dos outs ante Mitch Farris antes de que Zeferjahn cerrara el juego.

McClanahan, de los Rays, permitió cuatro carreras y ocho hits en cuatro entradas y ponchó a siete.

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