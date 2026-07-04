Alexandra Eala sorprende a la campeona Iga Swiatek en Wimbledon en triunfo para Filipinas

La defensa del título de Iga Swiatek en Wimbledon terminó el sábado con una derrota en tercera ronda por 7-6 (9), 6-2 ante Alexandra Eala, de 21 años, quien sigue haciendo historia para Filipinas.

Eala es la primera jugadora filipina, hombre o mujer, en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam de individuales.

La zurda Eala cayó de rodillas y se giró hasta quedar boca arriba en la Cancha Central después de conectar un golpe de derecha ganador en su tercer punto de partido.

“Es increíble tener a mis compatriotas animándome y saber que todos estamos en esto juntos”, señaló Eala en una entrevista en la cancha, mientras miraba a su alrededor las banderas de Filipinas.

“Esto es para ellos, esto es para mi familia, esto es para todas las niñas pequeñas con calcetines con volantes y mejillas regordetas. Significa el mundo”, añadió.

Swiatek conquistó su primer título femenino de Wimbledon hace un año, cuando venció a Amanda Anisimova 6-0, 6-0 en la final.

Eala, quien se ha entrenado en Mallorca en la Academia de Tenis Rafael Nadal, recibió apoyo en todo el mundo el año pasado durante su irrupción hasta las semifinales del Abierto de Miami.

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