Centro a la cabeza, el recurso clásico que rescató a la Argentina del papelón en Mundial

Una jugada de pelota parada, seguida de un cabezazo, terminó salvando a la Argentina del papelón.

En la cuenta regresiva a una impensada definición por penales ante el modesto Cabo Verde en dieciseisavos del Mundial, el vigente campeón se impuso 3-2 en tiempo suplementario con un gol que nació de un tiro de esquina el viernes.

El defensor Cristian Romero cabeceó el lanzamiento ejecutado por capitán Lionel Messi, la pelota se desvió en Diney Borges y batió al arquero Vozinha, uno de los pilares de la histórica actuación de Cabo Verde en su primera Copa del Mundo.

“No sé si me lo dieron a mí, pero lo importante es que sirvió para el triunfo en un partido muy duro”, expresó el zaguero del Tottenham.

El gol, que FIFA concedió a Borges, le permitió a la Albiceleste clasificarse a los octavos de final, instancia en la que se medirá contra Egipto el 7 de julio en Atlanta.

“Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así, es importante”, valoró Messi, autor del primer gol a los 30 minutos que parecía el preludio de un trámite más sencillo.

Hasta aquí, Argentina había logrado la clasificación a la ronda eliminatoria con los goles de Messi, uno de tiro libre; un penal de Lautaro Martínez y otro tiro libre de Giovanni Lo Celso. Ningún cabezazo.

“Tenemos buenos cabeceadores, gente que va bien arriba”, valoró el astro, que anotó siete tantos en el actual certamen y amplió a 20 su marca como máximo artillero en la historia de los Mundiales.

El cabezazo de Romero terminó inclinando la balanza a favor de Argentina, que no había podido sostener la ventaja que tuvo en el marcador en dos oportunidades y dejó varios signos de interrogación de cara al futuro.

“Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante. Lo venimos trabajando hace tiempo, tanto en ofensiva como en defensiva. En una competición así es importante”, cerró Messi.

___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa