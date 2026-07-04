Serena Williams se retira del dobles con su hermana Venus en Wimbledon por lesión

Serena Williams se retiró el sábado de su partido de dobles con su hermana Venus en Wimbledon debido a una lesión en la rodilla derecha.

Serena, de 44 años, se lesionó durante su regreso en individuales a principios de semana, en una derrota en tres sets.

“Me rompe el corazón tener que retirarme del dobles. Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a @venuswilliams una vez más significó el mundo para mí. Hice todo lo que pude, pero lamentablemente mi rodilla simplemente no está lista para competir”, señaló Serena escribió en una publicación de Instagram.

La publicación incluyó imágenes de cuatro jeringas que, según Serena, “muestran el líquido que drenaron de mi rodilla después de mi partido de individuales”. Un video adjunto la mostraba caminando con vendaje desde arriba hasta abajo de la pierna derecha y lo que parecía ser una de sus hijas sosteniendo un bastón para ella.

Sin embargo, con el Abierto de Estados Unidos acercándose, Serena indicó que podría volver a jugar en otro lugar pronto.

“Todo lo que puedo decir”, expresó Serena, “es que estén atentos a una ciudad cerca de ustedes”.

Las hermanas Williams —Venus tiene 46 años— tenían previsto enfrentar la colombiana Camilo Osorio y la argentina Solana Sierra. Era el único partido de dobles de primera ronda que no se había programado antes en la semana, ya que se había pospuesto para darle a Serena más tiempo para recuperarse.

Serena fue derrotada 6-3, 6-7 (6), 6-3 por la australiana Maya Joint, de 20 años, el martes.

Venus participó el viernes en el torneo de dobles mixtos junto con Kevin Krawietz, y perdieron en sets corridos ante Tereza Mihalikova y Lloyd Glasspool.

Las hermanas Williams son seis veces campeonas como pareja en dobles femenino en Wimbledon.

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