Tras brillar en 1ra fase del Mundial, equipos africanos se diluyen; sólo siguen Marruecos y Egipto

África estableció un récord al enviar a nueve de sus equipos a las rondas de eliminación directa del Mundial.

Siete quedaron eliminados en dieciseisavos de final.

Ghana fue el último equipo africano en jugar en esa ronda el viernes por la noche, y las Estrellas Negras, vestidas de blanco, cayeron sin oponer mucha resistencia por 1-0 ante Colombia.

Eso dejó en pie sólo a Marruecos, que realizó una sorprendente campaña hasta las semifinales hace cuatro años en Qatar, y a Egipto. Ambas selecciones sostienen las esperanzas del continente y buscarán un lugar en los cuartos de final.

Marruecos se enfrenta a Canadá en el primer duelo de octavos de final este sábado en Houston. Egipto sobrevivió a una tanda de penales con Australia el viernes para ganarse una cita con Lionel Messi y la campeona defensora Argentina el martes en Atlanta.

La Albiceleste estuvo cerca de hacer historia indeseable ante Cabo Verde el viernes, cuando la diminuta nación insular frente a la costa occidental de África la llevó a la prórroga. Argentina terminó imponiéndose 3-2 en uno de los mejores partidos del torneo.

“Es una fuente de gran orgullo que tantos equipos africanos se hayan clasificado para los dieciseisavos”, afirmó el técnico del Congo, Sébastien Desabre.

África nunca ha enviado a tres equipos a los octavos de final. El máximo es dos, hace cuatro años, cuando Senegal avanzó junto a Marruecos, y en el torneo de 2014 en Brasil, cuando Argelia y Nigeria lo lograron —y sucumbieron de inmediato—.

“Durante mucho tiempo se ha puesto en duda lo que las naciones africanas pueden hacer en las grandes competiciones”, comentó a inicios de esta semana el delantero de Ghana Brandon Thomas-Asante, “y me alegra ver tanto éxito entre todas las naciones africanas, y eso simplemente demuestra cuánto talento hay en todo el mundo. África no es diferente”.

De hecho, incluso en la derrota, los equipos africanos dejaron una buena imagen en el Mundial.

Congo tuvo la ventaja durante la mayor parte de su partido contra Inglaterra antes de que Harry Kane marcara dos goles postreros para rescatar a la selección de los Tres Leones. Bélgica necesitó dos goles en los minutos finales del tiempo regular antes del tanto definitivo, con segundos por jugarse en la prórroga, ante Senegal.

Costa de Marfil estaba igualada con Noruega hasta que el gol de Erling Haaland a los 86 impulsó a los Vikingos a los octavos de final.

Sudáfrica perdió ante Canadá y Argelia ante Suiza. Ninguna pudo anotar, tal como le ocurrió a Ghana el viernes.

“Bueno, todos los equipos que llegan a dieciseisavos tienen la voluntad de seguir adelante”, señaló el técnico de Argelia, Vladimir Petkovic. “Algunos llegan queriendo continuar su aventura— y otros estarán contentos sólo con estar ahí. Hay ciertos equipos que sobre el papel son mucho más fuertes, pero en este Mundial nos damos cuenta de que en realidad no se puede estar seguro de nada.

"No se puede asegurar que los equipos fuertes se impondrán sobre los menos fuertes. Hemos tenido varios ejemplos de eso”.

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