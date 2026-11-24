Cuatro victorias consecutivas en la Liga de Campeones. Nueve triunfos seguidos en todas las competiciones.

El Real Madrid está recuperando su aura bajo el mando de José Mourinho, y eso es una gran preocupación para el resto del fútbol europeo.

Lo próximo en la aspiración del Madrid de conquistar su 16ta copa de Europa —y ampliar su récord— es un partido en casa contra el PSV Eindhoven el martes. Kylian Mbappé intentará mantener su racha goleadora en todos los partidos de la Champions que ha disputado hasta ahora en esta edición.

El Madrid y el vigente subcampeón Paris Saint-Germain se encuentra en la cima de la tabla de 36 equipos a mitad de la fase de liga.

El PSG juega el miércoles contra la Roma.

Los otros partidos destacados del martes incluyen a Arsenal en casa contra Borussia Dortmund en un duelo entre los líderes de las ligas de Inglaterra y Alemania. El Napoli de visita al Manchester City, en el más reciente regreso al Etihad Stadium de Kevin De Bruyne, otrora referente del conjunto inglés.

Como, el equipo italiano revelación que se está codeando con varios pesos pesados europeos entre los ocho primeros de la tabla, recibe a AEK Atenas.

En el otro extremo de la clasificación, el Slovan Bratislava —el único equipo con las arcas vacías— intentará evitar una quinta derrota consecutiva y la 15ta seguida en total en la fase principal de la Champions cuando reciba al Real Betis.

Partidos tempraneros

La quinta jornada comienza con dos partidos de inicio temprano: Galatasaray vs. Aston Villa y Bodø/Glimt vs. LASK.

El Villa, que marcha sexto tras tres victorias y una derrota, regresa a Estambul por primera vez desde que se consagró allí en la Liga Europa en mayo, al vencer 3-0 a Friburgo en la final.

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