Luka Doncic anota 28; Lakers se desquitan del Jazz con triunfo 109-94 en revancha
Luka Doncic anotó 28 puntos y repartió ocho asistencias, Jake LaRavia sumó 15 unidades y 10 rebotes, y los Lakers de Los Ángeles se vengaron de una sorprendente derrota en casa ante el Jazz cinco días antes con una victoria por 109-94 sobre Utah la noche del lunes.
Matisse Thybulle aportó 14 puntos para los Lakers, que han ganado 11 de 12 en total pese a aquella derrota por 109-97 ante el Jazz el miércoles pasado, que puso fin a una racha de nueve triunfos. Los Ángeles volvió a sufrir en la revancha antes de despegar en un partido cerrado con una racha de 17-5 para abrir el cuarto periodo.
Kyle Filipowski registró 21 tantos y 12 rebotes para el Jazz, que ha perdido tres seguidos desde que venció a los dos equipos de Los Ángeles en partidos consecutivos la semana pasada. Utah tiene marca de 3-16 esta temporada, con más victorias en el sur de California que en Salt Lake City.
Tras un impresionante inicio de 12-2 en la temporada, mientras Doncic anotaba al menos 40 puntos en siete partidos, los Lakers han tropezado en cuatro juegos en casa durante los últimos siete días, batallando cada noche contra los poco reconocidos Charlotte, Utah y Sacramento —aun así, LA logró terminar 3-1.
No por casualidad, el segundo máximo anotador, Austin Reaves, se ha perdido cinco partidos consecutivos por una contusión en el talón.
Ace Bailey anotó 18 puntos y el novato Darryn Peterson tuvo 13 para Utah. Keyonte George se quedó en apenas 14 tantos después de anotar 30 la semana pasada contra los Lakers.
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